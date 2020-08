Arantxa Rus heeft zondag op overtuigende wijze de tweede ronde van het WTA-toernooi van Cincinnati bereikt. De Nederlandse ontdeed zich in de openingsronde in twee sets van de Belgische Alison Van Uytvanck.

De 29-jarige Rus gunde de drie jaar jongere Van Uytvanck slechts vijf games: 6-2 en 6-3. De Zuid-Hollandse, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte, besliste de partij op het hardcourt in New York in een kleine anderhalf uur.

In de eerste set had Rus al snel een break voorsprong te pakken en die gaf ze niet meer uit handen. De nummer 72 van de wereld leek op weg naar een eenvoudige zege toen ze in het tweede bedrijf een 5-1-voorsprong nam, maar Van Uytvanck knokte zich nog even terug.

De mondiale nummer 58 overleefde in de zevende game twee matchpoints en maakte één break achterstand ongedaan. In haar eigen servicegame overleefde ze vervolgens ook een matchpoint, maar een game later moest ze zich alsnog gewonnen geven.

In de tweede ronde wacht Rus een lastige klus, want daarin neemt ze het op tegen Serena Williams. De 23-voudig Grand Slam-winnares, die als derde geplaatst is in New York, had in de eerste ronde een bye.

Rus enige Nederlandse op US Open

Het toernooi van Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open (31 augustus-13 september) en wordt vanwege de coronacrisis eenmalig in New York gespeeld. Voor Rus is het Western & Southern Open haar derde toernooi sinds de hervatting van het seizoen. Eerder deze maand kwam ze in actie in Palermo (eerste ronde uitgeschakeld) en Praag (tweede ronde uitgeschakeld).

Eind deze maand doet Rus ook mee aan de US Open, waarvoor ze dankzij haar ranking rechtstreeks is geplaatst. Ze is de enige Nederlandse in het enkelspel van het Grand Slam-toernooi, dat door de coronacrisis vooral bij de vrouwen minder sterk bezet is dan normaal.

Onder anderen Kiki Bertens, nummer één van de wereld Ashleigh Barty, Simon Halep en titelverdedigster Bianca Andreescu ontbreken bij de US Open.