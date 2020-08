Andy Murray heeft zaterdagavond met moeite de tweede ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati bereikt. De Schot, die zijn eerste officiële wedstrijd van 2020 speelde, rekende in New York af met de Amerikaan Frances Tiafoe.

De 33-jarige Murray had 2,5 uur nodig om de elf jaar jongere Tiafoe (ATP-81) te verslaan: 7-6 (6), 3-6 en 6-1. Murray, de mondiale nummer 129, speelde de honderdste wedstrijd op een Masters-toernooi uit zijn carrière.

Het was tevens zijn eerste optreden op de ATP Tour sinds 2019. De drievoudig Grand Slam-winnaar, die vorig jaar een zware heupoperatie onderging, speelde in 2020 nog geen toernooien vanwege een blessure aan zijn bekken en kon logischerwijs de afgelopen maanden niet in actie komen vanwege de coronacrisis.

In de tweede ronde wacht Murray een zware tegenstander, want hij treft dan de mondiale nummer zeven Alexander Zverev. De 23-jarige Duitser had in de eerste ronde een bye en hoefde dus nog niet in actie te komen op het Western & Southern Open.

Het toernooi van Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open (31 augustus-13 september) en wordt vanwege de coronacrisis eenmalig in New York gespeeld. Murray won het Masters-toernooi op hardcourt in 2008 en 2011.

Bij de vrouwen werd het zestienjarige toptalent Coco Gauff in de eerste ronde uitgeschakeld. De Amerikaanse verloor in twee sets van de Griekse Maria Sakkari: 6-1 en 6-3. Arantxa Rus, de enige Nederlandse in het enkelspel, speelt zondag in de eerste ronde tegen de Belgische Alison Van Uytvanck.