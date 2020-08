Serena Williams krijgt volgende maand op de US Open een nieuwe kans op de 24e Grand Slam-titel uit haar loopbaan. De Amerikaanse zou een eindzege ondanks het vanwege de coronacrisis gedevalueerde deelnemersveld en de omstandigheden niet minder waardevol vinden.

"Uiteindelijk moet er gewoon getennist worden, ongeacht de bijzondere omstandigheden. Dit hele jaar is al anders dan normaal", zei de 38-jarige Williams bij een online persmoment tegen onder meer The Guardian.

"Het is een heel speciale tijd en we gaan met z'n allen door een periode die we nog niet eerder hebben doorgemaakt. Niemand op deze wereld. We moeten hier lering uit trekken voor de toekomst."

Bij het vrouwentoernooi van de US Open ontbreken zes speelsters uit de top tien van de wereldranglijst. Williams, die in 2017 haar laatste Grand Slam won en bij een 24e titel recordhoudster Margaret Court evenaart, verwacht niettemin dat het zwaar wordt.

"Als ik zou winnen, dan voelt het als: wauw, ik heb het voor elkaar gekregen om in deze gekke omstandigheden zonder fans te winnen", aldus de Amerikaanse. "Het wordt meer dan ooit een mentale kwestie."

De US Open, waar voor de deelnemers strenge regels gelden, begint op 31 augustus. Williams won het toernooi in New York zes keer: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014.