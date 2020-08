Arantxa Rus heeft zich voor het hoofdschema van het WTA-toernooi van Cincinnati geplaatst. De Nederlandse won vrijdagavond ook haar tweede kwalificatiewedstrijd in New York, waar het Western & Southern Open eenmalig wordt gehouden.

De 29-jarige Rus, die in de eerste kwalificatieronde al te sterk was voor Stefanie Vögele, rekende op Flushing Meadows in twee sets af met Nina Stojanovic: 6-4 en 6-3. De Servische bezet de 88e plek op de WTA-ranking en staat zodoende zestien plekken lager op de wereldranglijst dan de geboren Delftse.

Overigens begon Rus dramatisch aan de slotwedstrijd van het kwalificatietoernooi door de eerste vier games te verliezen. Het bleek een wake-upcall, want Rus plaatste daarna drie breaks en won alsnog de eerste set. In het tweede bedrijf ging het langer gelijk op, maar maakte Rus het verschil met een break op 4-3.

Voor Rus is het Western & Southern Open haar derde toernooi sinds de hervatting van het seizoen na de coronacrisis. Ze deed begin deze maand mee aan het graveltoernooi van Palermo (eerste ronde eindstation) en vorige week speelde ze in Praag (tweede ronde uitgeschakeld).

Eind deze maand geeft Rus acte de présence op de US Open, waar ze dankzij haar ranking rechtstreeks voor is geplaatst. Ze is de enige Nederlandse in het enkelspel van het Grand Slam-toernooi, dat door de coronapandemie vooral bij de vrouwen minder sterk bezet is dan normaal.

Onder anderen Kiki Bertens, wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina en titelverdedigster Bianca Andreescu zijn niet van de partij. De US open begint op 31 augustus, drie dagen na de finale van het Western & Southern Open.