Novak Djokovic vindt het jammer dat veel spelers zich hebben afgemeld voor het Masters-toernooi van Cincinnati en de US Open. De Servische nummer één van de wereld vond het mede daarom van belang dat hij zelf wel naar New York afreisde.

"Ik kan niet zeggen dat hun afwezigheid de grootste reden is dat ik hier ben, maar wel een van de redenen. Ik moest eerst aan mijn eigen gezondheid en dat van mijn team denken. Toen dat was gecheckt, voelde ik natuurlijk de verantwoordelijkheid als topspeler. Het is belangrijk voor de sport om door te gaan", aldus Djokovic donderdag tegen The New York Times.

Bij zowel de mannen als de vrouwen ontbreken flink wat grote namen. Zo zijn onder anderen Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Ashleigh Barty, Simona Halep en Kiki Bertens er niet bij op het Masters-toernooi van Cincinnati en de US Open, omdat zij geen risico willen nemen met het oog op het coronavirus.

"Ik was ook bijna van plan om niet te komen, maar ik wil na al die tijd graag weer spelen. Er waren veel onzekerheden, en die zijn er nog steeds, maar ik geloof niet dat ik me in een gevaarlijke situatie bevind. Ik ben voorzichtig en ik hou me aan alle maatregelen. Het blijft echter allemaal onvoorspelbaar, zowel op als buiten de tennisbaan", vertelt Djokovic.

'Zou Adria Tour zo overdoen'

Djokovic kreeg de afgelopen tijd bakken kritiek over zich heen vanwege het organiseren van de omstreden Adria Tour. Hij raakte op dat evenement, waarbij de spelers en de duizenden toeschouwers zich niet aan de anderhalvemeterregel hoefden te houden, net als veel van zijn collega's besmet met het coronavirus.

"We probeerden iets, zonder kwade bedoelingen. We hadden extra maatregelen kunnen nemen, dat geef ik toe. Maar word ik hier nu voor de rest van mijn leven door achtervolgd, omdat ik een fout heb gemaakt? Als dat zo is, dan kan ik het alleen maar accepteren. Hoe dan ook, als ik de kans krijg om de Adria Tour over te doen, dan doe ik dat."

"Ik voel me op dit moment in elk geval goed. Ik heb sinds de Adria Tour allerlei testen gedaan. Voor mijn borst, bloed, urine, het coronavirus, alles wat je maar kan verzinnen. En alles was goed. Ik doe dat normaal gesproken ook, maar nu meer dan ooit omdat we niet echt weten waar we mee te dealen hebben. Ik kan niet wachten tot alles weer een beetje normaal is."

Het Masters-toernooi van Cincinnati start donderdag met de kwalificaties en zaterdag begint het hoofdschema. De US Open gaat op 31 augustus van start - zonder kwalificaties - en duurt tot en met 13 september. Beide worden gespeeld op Flushing Meadows in New York - de locatie van de US Open - zodat de deelnemers zich niet hoeven te verplaatsen.