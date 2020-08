Na maanden van onzekerheid is (een deel van) de tennistop deze week neergestreken in New York, waar achtereenvolgens het prestigieuze toernooi van Cincinnati en de US Open worden gehouden. In het door het coronavirus geteisterde VS moeten de spelers wekenlang zien te gedijen in een bubbel met strenge regels. "Boek mee en Netflix aan."

Bij de vrouwen is het tennisseizoen begin augustus al hervat, maar deze week begint dan ook eindelijk het eerste ATP-toernooi sinds februari. Het Western & Southern Open vindt eenmalig in New York en niet in Cincinnati plaats, om alle spelers in een bubbel te kunnen houden. Veel coronatests, weinig bewegingsvrijheid, maar wél tennis.

"De spelers die mentaal sterk zijn en goed met de situatie om kunnen gaan, zullen het beste presteren de komende weken", voorspelt tenniscommentator en voormalig prof Marcella Mesker in gesprek met NU.nl. "Spelers zitten straks zo'n dertig dagen in een bubbel en moeten zichzelf zien te vermaken in een hotelkamer; ik geef het ze te doen. Boek mee en Netflix aan."

"Daarom denk ik dat deze bubbel in het voordeel zal zijn van de echte celebrities als Novak Djokovic en Serena Williams. Die kunnen normaal gesproken ook niet zomaar de stad in, want dan worden ze overal herkend. Zij zijn het al gewend om in die tenniskoker te leven. Daarnaast kan bijvoorbeeld Djokovic een privévilla huren, wat toegestaan is, en dat geeft hem al veel meer vrijheid dan veel anderen."

Een aantal wereldtoppers durfde het niet aan om naar New York te reizen vanwege de coronapandemie en dat raakt vooral het deelnemersveld bij de vrouwen. Zo schitteren onder anderen Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu en Kiki Bertens door afwezigheid. Bij de mannen valt vooral de afwezigheid van Rafael Nadal op. De geblesseerde Roger Federer zou sowieso al ontbreken.

Novak Djokovic trainde deze week al in New York. (Foto: Getty Images)

'Regels zijn geen probleem voor tennissers in New York'

De wel aanwezige spelers worden onderworpen aan strenge maatregelen. Zo is iedereen 48 uur na aankomst in New York al twee keer getest op het COVID-19-virus en zullen ze om de vier dagen opnieuw getest worden. Alle wedstrijden worden gespeeld op het USTA Billie Jean King National Tennis Center op Flushing Meadows.

"De geluiden die ik van spelers hoor die al in New York zijn, zijn positief", zegt de 61-jarige Mesker. "Ik verwacht ook dat het voor de tennissers daar geen probleem zal zijn om zich aan de regels te houden. Anders waren ze wel thuisgebleven. Die hebben een topsportdiscipline en willen koste wat kost spelen."

"Als het dan toch fout gaat, zie ik dat eerder gebeuren bij de tweede groep met medewerkers, cateraars of mensen die het transport verzorgen. De WTA heeft de afgelopen weken al laten zien dat je in coronatijd op een goede manier en zonder problemen tennistoernooien kunt organiseren, dus het moet mogelijk zijn. Al gaat het in New York wel om veel meer mensen."

De spelers moeten buiten de baan een mondkapje dragen, zoals de Amerikanen Taylor Fritz en Reilly Opelka hier doen. (Foto: Getty Images)

'Het is Djokovic tegen de huidige generatie'

De wereldtoppers bij de mannen zullen in de VS hun eerste officiële ATP-wedstrijd spelen in maanden. De meeste ogen zijn gericht op Djokovic, die door de afwezigheid van rivalen Nadal en Federer de absolute favoriet is om zowel het Masters-toernooi van Cincinnati als de US Open op zijn naam te schrijven.

"Djokovic is tijdens de coronacrisis naar zijn luxe vakantievilla in Marbella gegaan, waar hij ook de beschikking heeft over een tennisbaan, en liet onder anderen Feliciano López overvliegen om tegen te tennissen. Kortom: Djokovic heeft als een gek getraind daar en is hartstikke klaar om weer te spelen", aldus Mesker.

"Maar dat laatste geldt ook voor zijn concurrenten. Het wordt in New York echt een strijd tussen Djokovic en de huidige generatie, met Dominic Thiem als grootste uitdager. De afgelopen weken heb ik als commentator al veel mooie en spannende wedstrijden gezien, dus het wordt hoe dan ook smullen geblazen straks."

Het toernooi van Cincinnati start donderdag met het kwalificatietoernooi en de wedstrijden in het hoofdschema beginnen zaterdag. De US Open gaat op 31 augustus van start - zonder kwalificatietoernooi - en duurt tot en met 13 september.

Arantxa Rus zal in het enkelspel als enige Nederlander meedoen aan het Grand Slam-toernooi. In het dubbelspel zijn onder anderen Demi Schuurs, Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in de VS van de partij.