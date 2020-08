Hoewel een flink aantal topspelers zich recent afmeldde voor de US Open, is de organisatie van het Grand Slam-toernooi blij met het deelnemersveld. Volgens Mike Dowse, de baas van de Amerikaanse tennisfederatie USTA, had de situatie veel beroerder kunnen zijn.

"Om eerlijk te zijn is het boven onze verwachting. Gezien de ingewikkelde situatie wereldwijd kan ik niet blijer zijn", aldus Dowse, die naar aanleiding van de coronapandemie flink wat afzeggingen ontving.

Bij zowel de vrouwen (Bianca Andreescu) als de mannen (Rafael Nadal) ontbreekt de titelverdediger. Verder zijn bij de vrouwen ook onder anderen Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina en Kiki Bertens afwezig.

Bij de mannen geldt dat voor onder anderen Nick Kyrgios. Roger Federer is er ook niet bij, al is dat in zijn geval omdat hij herstelt van een operatie aan zijn knie. De mondiale nummer één Novak Djokovic reist wél af naar de Verenigde Staten.

Er was de laatste weken veel kritiek op het doorgaan van de US Open, die op 31 augustus begint. Bij het toernooi in New York gelden strikte regels en worden alle partijen zonder publiek gespeeld.

In de aanloop naar het toernooi wordt eerst nog het prestigieuze toernooi van Cincinnati gespeeld, dat voor de gelegenheid op de banen van de US Open wordt afgewerkt.