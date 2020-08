In navolging van vele andere toppers heeft ook Simona Halep zich maandag afgemeld voor de US Open. De nummer twee van de wereld wil vanwege de coronapandemie niet naar New York afreizen.

"Ik heb alle factoren nauwkeurig gewogen. Gezien de exceptionele omstandigheden waar we in leven, heb ik besloten niet naar New York te gaan. Ik stel mijn gezondheid voorop en blijf daarom in Europa", schrijft Halep op Twitter.

Afgelopen week deed Halep nog mee aan het graveltoernooi in Praag, dat ze zondag op haar naam schreef door de Belgische Elise Mertens in de finale te verslaan. Ze zal zich nu verder voorbereiden op Roland Garros, dat op 20 september begint.

De 28-jarige Halep, die eerder dit jaar al het hardcourttoernooi van Dubai op haar naam schreef, noteerde in 2015 haar beste resultaat op de US Open. De tweevoudig Grand Slam-winnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) reikte toen tot de laatste vier.

Simona Halep schreef zondag het WTA-toernooi van Praag op haar naam. (Foto: Getty Images)

Halep in rijtje met Barty, Bertens, Andreescu en Svitolina

Halep is niet de eerste topspeelster die heeft besloten niet mee te doen aan de US Open. Ook onder anderen Kiki Bertens, wereldranglijstaanvoerster Ashleigh Barty, titelverdedigster Bianca Andreescu, Elina Svitolina en Belinda Bencic zijn niet te zien op Flushing Meadows.

Bij de mannen laten onder anderen Rafael Nadal en Nick Kyrgios vanwege de coronacrisis verstek gaan. Novak Djokovic is daardoor de enige speler van 'De Grote Drie' die zal meedoen aan de US Open, want Roger Federer gebruikt de rest van het jaar om te herstellen van een knieoperatie.

In aanloop naar de US Open (31 augustus-13 september) staat vanaf donderdag het prestigieuze toernooi van Cincinnati op het programma. Die wedstrijden worden eenmalig allemaal in New York gespeeld, zodat spelers niet veel hoeven te reizen.