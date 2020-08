Simona Halep heeft het WTA-toernooi van Praag op haar naam geschreven. De nummer twee van de wereld was zondag in de finale te sterk voor de Belgische Elise Mertens.

De als eerste geplaatste Halep had ruim anderhalf uur nodig om Mertens over de knie te leggen. De Roemeense sleepte de eerste set nog vrij eenvoudig binnen (6-2), maar in de tweede set bood Mertens, de mondiale nummer 23, beter partij. Halep forceerde op het laatst alsnog een beslissing: 7-5.

Het is voor Halep haar 21e titel in haar loopbaan en haar tweede van het jaar. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus won ze het WTA-toernooi van Dubai. In Praag speelde Halep haar eerste toernooi sinds de onderbreking als gevolg van de coronacrisis.

Aanvankelijk zou Halep vorig jaar deelnemen aan het tennistoernooi van Palermo, maar ze trok zich op het laatste moment terug omdat ze niet naar het Italiaanse eiland Sicilië wilde afreizen.

De deelname van Halep aan de US Open eind deze maand is nog onzeker. De Roemeense, die al niet meedoet aan het WTA-toernooi van Cincinnati, liet na afloop van haar zege in Praag weten dat ze maandag een beslissing neemt of ze afreist naar New York.

Onder anderen titelverdediger Bianca Andreescu, Kiki Bertens en Elina Svitolina meldden zich al af voor het Grand Slam-toernooi op Flushing Meadows, omdat ze anders na afloop twee weken in quarantaine moeten.