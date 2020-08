Serena Williams heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) een verrassende nederlaag geleden in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Lexington. De 23-voudig Grand Slam-winnares verloor voor het eerst sinds 2012 van een speelsters buiten de top honderd van de wereldranglijst.

De 38-jarige Williams was na een voortvarend begin niet opgewassen tegen haar landgenote Shelby Rogers, de nummer 116 van de WTA-ranking. Het werd 6-1, 4-6 en 6-7 (5).

De laatste keer dat Williams het niet redde tegen een speelster van buiten de top mondiale top honderd was acht jaar geleden in de eerste ronde van Roland Garros, toen ze verrassend onderuit ging tegen Virginie Razzano uit Frankrijk.

"Ik haalde gewoon mijn niveau niet, daar is deze nederlaag vooral aan te wijten", zei ze na haar nederlaag in Lexington. "Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk met een overvloed aan onnodige fouten."

Williams speelde haar eerste toernooi sinds februari, toen ze namens de Verenigde Staten meedeed aan de Fed Cup. Daarna kwam ze vanwege de coronapandemie niet meer in actie.

De huidige nummer negen van de wereld werkt toe naar de US Open, die op 31 augustus begint. Volgende week doet ze ook mee aan het prestigieuze toernooi van Cincinnati (20-28 augustus), dat vanwege de coronacrisis eenmalig in New York wordt gespeeld.