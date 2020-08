Serena Williams heeft donderdag met de nodige moeite de 31e 'Sister Act' gewonnen. De 23-voudig Grand Slam-winnares rekende in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Lexington af met haar zus Venus Williams.

De 38-jarige Williams was met 3-6, 6-3 en 6-4 te sterk voor haar twee jaar oudere zus, die in de openingsronde Victoria Azarenka versloeg. De partij op het hardcourt in Kentucky nam bijna 2,5 uur in beslag.

In de beslissende set leidde Venus Williams met 4-2 en leek ze op weg naar de overwinning, maar de huidige nummer 67 van de wereld won daarna geen game meer. Hierdoor leidt Serena Williams nu met 19-12 in de onderlinge confrontaties.

In de kwartfinales neemt Williams het op tegen de winnares van de partij tussen de Amerikaanse Shelby Rogers en de Canadese Leylah Annie Fernandez. Die partij staat later op de avond op het programma.

Williams bereidt zich voor op US Open

Voor Williams is het toernooi in Lexington haar eerste sinds ze in februari namens de Verenigde Staten meedeed aan de Fed Cup. Daarna kwam ze kwam vanwege de coronacrisis niet meer in actie. Afgelopen dinsdag rekende ze eveneens in drie sets af met haar landgenote Bernarda Pera.

De huidige nummer negen van de wereld bereidt zich in Lexington voor op de US Open (31 augustus-13 september). Volgende week doet ze in New York ook mee aan het prestigieuze toernooi van Cincinnati (20-28 augustus).

Als Williams de US Open wint, evenaart ze het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court (24) in het enkelspel. Williams was de afgelopen jaren al dicht bij die mijlpaal van de Australische tennislegende, maar ze verloor haar laatste vier Grand Slam-finales.