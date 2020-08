Bianca Andreescu heeft zich donderdag afgemeld voor de US Open. De titelverdedigster doet niet mee aan het Grand Slam-toernooi in New York vanwege de coronamaatregelen in de Verenigde Staten en omdat ze verwacht niet fit genoeg te zijn.

"Na veel discussies met de mensen in mijn omgeving heb ik de moeilijke beslissing genomen om dit jaar niet terug te keren in New York", laat Andreescu weten in een verklaring op Twitter. "Ik heb deze stap genomen om me te focussen op mijn wedstrijdfitheid en er zeker van te zijn dat ik kan terugkeren op mijn hoogste niveau."

"De US Open-overwinning van vorig jaar is tot nu toe het hoogtepunt uit mijn carrière en ik vind het jammer om daar niet aanwezig te kunnen zijn", vervolgt ze. "Desondanks besef ik dat de onvoorziene omstandigheden, waaronder de coronapandemie, ervoor hebben gezorgd dat ik niet op mijn hoogste niveau kan spelen."

De Canadese veroverde vorig jaar op negentienjarige leeftijd de titel op de US Open. De debutante rekende in de finale verrassend af met Serena Williams en won zo voor het eerst een Grand Slam-toernooi.

Kiki Bertens trok zich eerder al terug voor de US Open. De Wateringse ziet het door de coronamaatregelen niet zitten om deze maand af te reizen naar de Verenigde Staten. Ook onder anderen Simona Halep en Elina Svitolina meldden zich al af voor het Grand Slam-toernooi op Flushing Meadows.

De twintigjarige Andreescu speelde haar laatste partij in oktober vorig jaar bij de WTA Finals in het Chinese Shenzhen, waar ze opgaf in de groepsfase met een knieblessure. Hierdoor moest ze zich begin dit jaar afmelden voor de Australian Open.