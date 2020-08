Arantxa Rus is donderdag blijven steken in de achtste finales van het WTA-toernooi in Praag. De Poolse Magdalena Frech was in de tweede ronde met 6-3, 2-6 en 6-4 te sterk.

Rus won vorige week met Tamara Zidensek het dubbelspel in Palermo, het eerste officiële toernooi sinds het tennisseizoen werd stilgelegd vanwege het coronavirus, en begon dinsdag het enkelspeltoernooi in de Tsjechische hoofdstad nog met een fraaie zege op Anastasia Pavlyuchenkova, de Russische nummer zes van de plaatsingslijst met 7-5 en 6-2.

Tegen Frech, die op de wereldranglijst ruim honderd plaatsen lager staat dan Rus (174 om 70), had de 29-jarige Delftse het opvallend genoeg lastiger dan tegen Pavlyuchenkova. In de eerste set kwam Rus nog terug van een 3-0-achterstand tot 3-3, maar vervolgens pakte de 22-jarige Poolse wederom drie games op rij en won daarmee het openingsbedrijf.

Het regende vervolgens breaks in de tweede set, waarin slechts twee van de acht opslagbeurten werden gewonnen door de serverende speelster. Die twee servicebeurten waren van Rus, die verder vier keer door de service van Frech heen brak en daarmee een beslissende set afdwong.

In de derde set ging het lang gelijk op, maar net als in de eerste set leverde Rus in de achtste game haar opslag in en dat bleek cruciaal. Frech serveerde de partij rustig uit en mocht na ruim twee uur de felicitaties in ontvangst nemen op het Tsjechische gravel.

Frech, die in de kwalificatie in Praag werd uitgeschakeld maar als lucky loser toch mee mocht doen aan het hoofdtoernooi, stuit in de volgende ronde op de winnares van de partij tussen Barbora Krejcikova en de als eerste geplaatste Simona Halep.