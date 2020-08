Novak Djokovic heeft donderdag bevestigd dat hij zal meedoen aan de US Open. De Serviër gaat volgende week in de voorbereiding op het Grand Slam-toernooi in New York het Masters-toernooi van Cincinnati spelen.

"Het was geen eenvoudig besluit om te nemen, gezien alle obstakels en uitdagingen die er zijn. Maar ik word heel vrolijk van het idee om weer te gaan spelen", zegt de 33-jarige Djokovic op zijn eigen site.

"Ik ben me ervan bewust dat het nu heel anders wordt met alle protocollen en veiligheidsmaatregelen die er zijn om de spelers en de inwoners van New York te beschermen, maar ik ben fit en klaar om me weer te laten zien."

In juni liep Djokovic nog enorme imagoschade op door tenniswedstrijden in Kroatië en Servië te organiseren zonder coronamaatregelen te treffen. Meerdere spelers raakten uiteindelijk besmet, onder wie hijzelf.

De nummer één van de wereld, die begin juli weer negatief testte, ergerde zich zelf overigens flink aan de consternatie die was ontstaan. Hij noemde de massale kritiek op zijn persoon "meedogenloos en zeer kwaadaardig" en sprak van een heksenjacht.

Novak Djokovic kreeg recent veel kritiek op de organisatie van de Adria Tour, een reeks wedstrijden waarbij geen rekening met het coronavirus werd gehouden. (Foto: Pro Shots)

Federer en Nadal niet naar US Open

Djokovic is de enige speler van 'De Grote Drie' die zal meedoen aan de US Open (31 augustus-13 september). Roger Federer gebruikt de rest van het jaar om te herstellen van een knieblessure en Rafael Nadal besloot vanwege de coronapandemie niet naar de Verenigde Staten af te reizen.

Door de afwezigheid van zijn twee grootste concurrenten kan Djokovic een stap richting de evenaring van het Grand Slam-record zetten. Dat is nu nog in handen van Federer (twintig titels). Ook Nadal (negentien) heeft op dit moment meer Grand Slam-titels op zak dan Djokovic (zeventien).

"Helaas voor de spelers en het tennis kan niet iedereen meedoen aan de US Open", zegt Djokovic over het deelnemersveld. "Ik hoop dat de situatie snel verandert en dat we allemaal weer kunnen doen waar we van houden en waar we zo goed in zijn."

Djokovic is dit seizoen nog altijd ongeslagen. 'The Djoker' won in januari de ATP Cup met Servië, schreef daarna de Australian Open op zijn naam en won in februari het ATP-toernooi van Dubai. Dat is nog altijd zijn laatste officiële optreden. Het toernooi van Cincinnati wordt van 20 tot en met 28 augustus gehouden in New York.