Serena Williams heeft dinsdag haar eerste officiële wedstrijd sinds februari winnend afgesloten. De Amerikaanse was op het hardcourttoernooi in Lexington na een fraaie comeback te sterk voor landgenote Bernarda Pera: 4-6, 6-4 en 6-1.

De 38-jarige Williams was in de tweede set vijf punten verwijderd van een nederlaag, maar ze knokte zich terug en maakte in het beslissende derde bedrijf duidelijk het verschil. Williams sloeg liefst elf van de dertien breakpoints van Pera (WTA-60) weg.

In de volgende ronde neemt de als eerste geplaatste Williams het mogelijk op tegen haar oudere zus Venus. De veertigjarige Amerikaanse moet dan wel eerst de Wit-Russische Victoria Azarenka zien te verslaan.

Voor Serena Williams was de wedstrijd tegen Pera haar eerste optreden sinds ze in februari namens de Verenigde Staten meedeed aan de Fed Cup. De 23-voudig Grand Slam-winnares kwam daarna vanwege de coronacrisis niet meer in actie.

Williams bereidt zich voor op US Open

Williams was het tennisseizoen in januari nog uitstekend begonnen door in het Nieuw-Zeelandse Auckland haar eerste WTA-titel sinds 2017 te veroveren. Ze stelde later die maand echter teleur op de Australian Open, waar ze in de derde ronde strandde.

In Lexington bereidt Williams zich voor op de US Open (31 augustus-13 september). Volgende week doet de huidige nummer negen van de wereld in New York nog mee aan het prestigieuze toernooi van Cincinnati.

Als Williams de US Open wint, evenaart ze het recordaantal Grand Slam-titels van Margaret Court (24) in het enkelspel. Williams was de afgelopen jaren al dicht bij die mijlpaal van de Australische tennislegende, maar ze verloor haar laatste vier Grand Slam-finales.