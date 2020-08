Arantxa Rus heeft dinsdag een fraaie prestatie geleverd op het WTA-toernooi van Praag. De Zuid-Hollandse won in de eerste ronde in twee sets van de Russische Anastasia Pavlyuchenkova: 7-5 en 6-2.

Rus liet een prima indruk achter tegen Pavlyuchenkova, die veertig plaatsen hoger op de wereldranglijst (30 om 70) staat en als zesde is geplaatst op het Tsjechische gravel. Alleen in de eerste set maakte ze het zichzelf onnodig moeilijk.

De Delftse verspeelde daarin bijna een comfortabele 5-1-voorsprong (5-5), maar was weer op tijd bij de les. Ze trok die lijn in de tweede set door en sloeg aan het einde toe met een dubbele break.

In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de winnaar van de partij tussen de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA-173) en de Poolse Magdalena Frech (WTA-174), die later op dinsdag tegenover elkaar staan.

Rus boekte haar eerste overwinning sinds maart, toen ze de halve finales bereikte in Monterrey. Ze kon daarna net als alle andere speelsters lange tijd niet in actie komen vanwege de coronacrisis en keerde vorige week in Palermo terug op de baan.

Daar werd Rus in het enkelspel meteen uitgeschakeld na een kansloze nederlaag tegen de Kroatische Donna Vekic, maar ze veroverde samen met de Sloveense Tamara Zidansek wel de titel in het dubbelspel.