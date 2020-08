Arantxa Rus heeft zondag met de Sloveense Tamara Zidansek het dubbelspel op het graveltoernooi van Palermo gewonnen. Het was het eerste WTA-toernooi sinds maart.

De 29-jarige Rus en de zeven jaar jongere Zidansek waren in de finale op Sicilië in twee sets te sterk voor het Italiaanse duo Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan (7-5 en 7-5) en eindigden het toernooi zonder setverlies. De eindstrijd duurde ruim anderhalf uur.

Rus deed ook mee aan het hoofdschema in het enkelspel, maar haar avontuur hield al in de eerste ronde op. De als zesde geplaatste Kroatische Donna Vekic was veel te sterk voor de nummer zeventig van de wereld: 6-1 en 6-2.

Voor Rus was het haar eerste officiële optreden sinds maart, toen ze meedeed aan het WTA-toernooi van Monterrey en daar de halve finales haalde. De geboren Zuid-Hollandse doet komende week ook mee aan het toernooi in Praag.

Later deze maand maakt Rus waarschijnlijk als enige Nederlander haar opwachting bij het enkelspel van de US Open. Dankzij haar ranking is ze rechtstreeks geplaatst voor het Grand Slam-toernooi in New York, waar Kiki Bertens niet aan mee zal doen. De Westlandse besloot vrijdag om vanwege de coronapandemie niet naar de VS af te reizen.

Het enkelspel bij de vrouwen in Palermo werd gewonnen door Fiona Ferro. De in België geboren Française was in de finale in twee sets te sterk voor Anett Kontaveit uit Estland, die de 22e plek op de WTA-ranking bezet. Ferro is de mondiale nummer 53.