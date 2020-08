De opluchting overheerst in het kamp van Kiki Bertens na het moeilijke besluit om niet mee te doen aan de US Open. De Westlandse reist deze maand vanwege de coronapandemie niet naar de Verenigde Staten en bereidt zich voor op het gravelseizoen in Europa, met als hoofddoel Roland Garros.

"We hebben veel gepraat over de US Open en gingen in onze mening een beetje heen en weer", vertelt Bertens' coach Elise Tamaëla vrijdag in gesprek met NU.nl. "Door de onzekerheid wisten we ook niet goed of we nu op hardcourt of gravel moesten trainen. Het geeft dan ook een fijn gevoel dat de knoop is doorgehakt."

De deelname van Bertens aan de US Open was al langer twijfelachtig vanwege de zorgwekkende situatie in de Verenigde Staten, die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. De nummer zeven van de wereld vreesde bij terugkomst in quarantaine te moeten en dat werd donderdag op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bevestigd.

"Die persconferentie was voor ons doorslaggevend. Als Kiki bij terugkomst eerst twee weken niks mag doen, dan zou ze zich helemaal niet goed kunnen voorbereiden op de graveltoernooien. En daar liggen meer kansen voor haar", aldus Tamaëla, die niet verbaasd is dat de US Open ondanks de kritiek gewoon doorgaat.

"Er is te veel geld mee gemoeid. Je hoopt ergens dat de organisatie de belangen van de spelers voorop zet, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik verwacht de komende periode nog wel meer afmeldingen. Op deze manier is het eigenlijk ook geen echt Grand Slam-toernooi meer."

Kiki Bertens en coach Elise Tamaëla hebben de knoop over de US Open doorgehakt. (Foto: Pro Shots)

'Hebben nu geen enkele twijfel over Roland Garros'

De 28-jarige Bertens slaat niet alleen de US Open over, maar doet over twee weken vanzelfsprekend ook niet mee aan het prestigieuze toernooi van Cincinnati, dat ze in 2018 nog won. De Westlandse verwacht wel gewoon mee kunnen doen aan het graveltoernooi van Rome en Roland Garros in september.

"Op dit moment bestaat er bij ons geen enkele twijfel over Roland Garros", benadrukt Tamaëla. "De situatie is nu nog goed en hopelijk is dat over zes weken ook nog zo. We kunnen ook gewoon met de auto naar Parijs, dus dat scheelt."

Dat de laatste WTA-wedstrijd van Bertens nog altijd van februari dateert, is volgens haar coach geen ramp. "Kiki is nu natuurlijk niet helemaal wedstrijdfit, maar we zullen in aanloop naar Rome wel wat oefenwedstrijden plannen. Het is nu een kwestie van opbouwen en dan komt het wel goed."

Aanvankelijk zou Bertens op 14 september ook meedoen aan het toernooi van Madrid, maar dat werd afgelast vanwege de coronapandemie. Het WTA-toernooi van Rome gaat op 21 september van start, een week voor Roland Garros.