Kiki Bertens heeft zich vrijdag afgemeld voor de US Open. De Nederlandse toptennisster ziet het door de coronamaatregelen niet zitten om deze maand af te reizen naar de Verenigde Staten.

Bertens laat in de aanloop naar de US Open ook het toernooi van Cincinnati aan zich voorbij gaan. Dat verhuisde vanwege de coronacrisis al eenmalig naar Flushing Meadows in New York, de locatie van de US Open, zodat de spelers zo min mogelijk hoeven te reizen en de kans op besmettingen het kleinst is.

"Na lang nadenken heb ik besloten niet naar Amerika te gaan voor Cincinnati en de US Open. De situatie rond COVID-19 is nog dusdanig zorgwekkend dat de gezondheid van iedereen vooropstaat en de controle over dit virus uiteraard prioriteit heeft", schrijft Bertens op Instagram.

"Zo heeft onze premier gisteren ook aangegeven dat we na Amerika twee weken in quarantaine zouden moeten. Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten. Ik hoop dat de situatie snel een positieve wending zal krijgen."

Ook Barty en Nadal ontbreken op US Open

Bertens, de nummer zeven op de wereldranglijst, is zeker niet de enige speler van naam die ontbreekt op de US Open. Eerder trokken onder anderen de mondiale nummer één van de wereld bij de vrouwen, Ashleigh Barty, en de titelverdediger bij de mannen, Rafael Nadal, zich terug.

De US Open wordt van 31 augustus tot en met 13 september gehouden, meteen na het toernooi van Cincinnati (20 tot en met 28 augustus). Het zijn zo'n beetje de enige overgebleven evenementen in de Verenigde Staten op de door de coronacrisis flink geteisterde tenniskalender.

De organiserende Amerikaanse tennisbond USTA weigert vooralsnog de US Open en Cincinnati af te gelasten. "We gaan door met onze voorbereidingen. We zijn ervan overtuigd dat we de gezondheid en veiligheid van iedereen die bij de toernooien betrokken is kunnen garanderen", meldde USTA vorige week.