Kim Clijsters (37) en Andy Murray (33) mogen over een kleine maand meedoen aan de US Open. De oud-winnaars van het Grand Slam-toernooi in New York hebben donderdag een wildcard gekregen van de organisatie.

Clijsters maakte begin dit jaar na ruim zeven jaar afwezigheid haar tweede rentree in het toptennis en heeft nog geen ranking op de wereldranglijst. Ze was daardoor afhankelijk van een wildcard om mee te mogen doen aan de US Open. De Belgische pakte drie van haar Grand Slam-titels in New York (2005, 2009 en 2010).

Murray was in 2012 de beste op Flushing Meadows. De Brit is door blessureleed afgezakt naar de 129e plek op de mondiale ranglijst en had zich daarmee niet gekwalificeerd voor de US Open.

De organisatie van het Grand Slam-toernooi deelde in totaal zestien wildcards uit voor het enkelspel. Bij de vrouwen gingen de tickets naast Clijsters naar zeven Amerikaanse tennissters: Usue Arconada, CiCi Bellis, Francesca Di Lorenzo, Caroline Dolehide, Ann Li, Robin Montgomery en Whitney Osuigwe.

Bij de mannen waren er buiten Murray ook alleen wildcards voor Amerikanen: Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Brandon Nakashima en JJ Wolf.

De US Open staat van 31 augustus tot en met 12 september op het programma. Grote namen als titelverdediger Rafael Nadal en wereldranglijstaanvoerster Ashleigh Barty hebben zich afgemeld vanwege zorgen over de coronapandemie.