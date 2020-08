Mede door de afmeldingen van titelverdediger Rafael Nadal en wereldranglijstaanvoerster Ashleigh Barty lijkt de US Open dit jaar een afgewaardeerd Grand Slam-toernooi te worden. Toch zijn veel tennissers straks wél van plan om naar New York te reizen. "Deze toestand legt bloot hoe gecompliceerd de tennistour is."

De geruchten gingen al langer, maar dinsdagavond werd het een voldongen feit: Nadal, de nummer twee van de wereld en viervoudig winnaar van de US Open, weigert deze maand vanwege de coronapandemie naar de Verenigde Staten te reizen om zijn titel te verdedigen.

De 34-jarige Spanjaard volgt daarmee het voorbeeld van de Australische Barty, de nummer één bij de vrouwen, en haar landgenoot Nick Kyrgios. Op de deelnemerslijst bij de mannen ontbreken ook de namen van onder anderen Stan Wawrinka en Fabio Fognini, al hebben zij zich nog niet officieel afgemeld.

"Iedereen kijkt een beetje naar elkaar als het gaat over deelname aan de US Open. Dit kan daarom zomaar het begin zijn van veel meer afmeldingen en dan kun je je afvragen of het toernooi straks wel Grand Slam-waardig is", zegt oud-tennisster en commentator Kristie Boogert woensdag in gesprek met NU.nl.

"Over de winnaars kan later gezegd worden: leuk hoor die titel, maar die en die waren er niet bij. Als ik zelf nog zou tennissen, zou ik ook de neiging hebben om niet te gaan. Er is veel onzekerheid over het reizen en als je daar een regel overtreedt, krijg je een megaboete. Het is goed dat er alles aan gedaan wordt om toernooien te organiseren, maar het lastige is dat tennis zo'n internationale sport is."

Een beeld dat we dit jaar niet zullen zien: Rafael Nadal met de trofee van de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Djokovic wil koste wat kost het Grand Slam-record pakken'

De afmelding van Nadal is hoe dan ook een flinke opsteker voor Novak Djokovic, de enige speler van 'De Grote Drie' die wel acte de présence geeft op Flushing Meadows. Roger Federer heeft de rest van 2020 nodig om te herstellen van een knieoperatie, waardoor de strijd om het prestigieuze Grand Slam-record in een ander licht komt te staan.

Federer is met twintig Grand Slam-titels nog altijd recordhouder, maar Nadal had de Zwitser op de US Open (31 augustus-12 september) kunnen evenaren. Djokovic is spekkoper en kan bij een succesvol toernooi in New York op achttien Grand Slam-titels komen. Dan heeft hij er eentje minder dan Nadal.

"Ik kan me voorstellen dat de strijd om het Grand Slam-record op dit moment niet het belangrijkste is voor Nadal, maar voor Djokovic is dat anders. Die wil koste wat kost meedoen op de US Open om dichter bij dat record te komen", schetst de 46-jarige Boogert de verschillende meningen bij de toppers.

"Het ligt er ook wel aan uit welk land je komt. Het Spanje van Nadal is zwaar getroffen door het virus, terwijl ze er in Servië heel anders mee omgaan. En wat ook zal meespelen voor Djokovic: in de geschiedenisboeken draait het om de titels en daar staat niks in over een minder sterk deelnemersveld."

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer strijden in de herfst van hun carrière om het Grand Slam-record. (Foto: Getty Images)

Verdeeldheid ook bij organisaties

Tijdens de coronacrisis wordt niet alleen de verdeeldheid bij de tennissers, maar ook bij de verschillende organisaties duidelijk. In plaats van één instituut dat alles regelt en voor alle tennissers in de wereld opkomt, zijn er verschillende bonden die ook weer hun eigen belangen hebben.

"Dit is al heel lang een probleem, maar door deze toestand wordt nog duidelijker hoe gecompliceerd de tennistour eigenlijk is. Zo weten veel mensen niet dat niet de ATP en de WTA, maar de ITF de Grand Slam-toernooien organiseert", aldus Boogert, de voormalige nummer 29 van de wereld.

"Zo zijn er nog meer dingen - zoals het grote verschil in prijzengeld tussen mannen en vrouwen - die veel beter kunnen. De bonden zochten de laatste tijd al wat toenadering tot elkaar. Na al het slechte dat de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, zou het heel mooi zijn als deze periode ervoor zorgt dat de organisaties met elkaar gaan samenwerken."