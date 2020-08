Kiki Bertens maakt uiterlijk maandag bekend of ze deelneemt aan de US Open. De nummer zeven van de wereld twijfelt vanwege de coronacrisis nog of ze afreist naar New York, zo laat haar coach Elise Tamaëla dinsdag weten aan NU.nl.

De 28-jarige Bertens staat net als de meeste andere wereldtoppers voorlopig 'gewoon' op de dinsdag door de US Open gepubliceerde deelnemerslijst, al kan ze zich nog terugtrekken.

Op het tenniscomplex in New York, waar de US Open op 31 augustus begint, gelden strenge restricties. Zo is er geen publiek welkom en moeten spelers uit andere werelddelen na aankomst twee weken in quarantaine.

"En dat staat ons dan bij terugkomst in Europa waarschijnlijk ook weer te wachten", zei coach Tamaëla ruim drie weken geleden al tegen NU.nl. "Dat is natuurlijk niet wenselijk, dus dan kan het mogelijk verstandiger zijn om niet naar de VS te gaan."

Bij de mannen zal titelverdediger Rafael Nadal in ieder geval ontbreken. De Spanjaard liet dinsdag weten het niet te zien zitten om af te reizen naar de Verenigde Staten.

Bertens maakte vorige maand na maanden zonder tennis haar rentree bij een demonstratietoernooi in Berlijn. Ze gebruikte de partijen op gras om te kijken hoe ze er fysiek voorstaat.