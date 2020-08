Rafael Nadal komt volgende maand niet in actie op de US Open. De titelverdediger en nummer twee van de wereld vindt het vanwege de coronapandemie onverstandig om af te reizen naar New York.

"Na lang nadenken heb ik besloten om niet mee te doen. De situatie blijft wereldwijd erg gecompliceerd met toenemende besmettingsgevallen. Het lijkt erop dat we het nog niet onder controle hebben", schrijft Nadal dinsdag op Twitter.

"De aangepaste tenniskalender is barbaars na vier maanden zonder wedstrijden en ik snap dat er veel inspanningen geleverd worden om te kunnen spelen. Ik wilde deze beslissing niet nemen, maar ik volg mijn hart. Voorlopig reis ik liever niet."

Nadal is niet de eerste tennisser die bekendmaakt de US Open over te slaan. Eerder besloot Nick Kyrgios hetzelfde, net als Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld bij de vrouwen. De meeste andere wereldtoppers, onder wie Kiki Bertens, staan vooralsnog wél op de deelnemerslijst.

Ondanks het coronavirus heeft de US Open toestemming om het toernooi op 31 augustus te laten beginnen. Wel wordt er zonder publiek gespeeld en gelden er onder meer reisrestricties voor tennissers uit andere werelddelen; ze moeten twee weken in quarantaine als ze in de Verenigde Staten aankomen.

Vorig jaar pakte Nadal op de US Open zijn negentiende Grand Slam-titel door in de finale af te rekenen met de Rus Daniil Medvedev. Hij won het hardcourttoernooi in New York voor de vierde keer.