Kiki Bertens krijgt volgende maand geen kans om haar titel te verdedigen bij het WTA-toernooi van Madrid. Het toernooi is op last van de Spaanse autoriteiten afgelast vanwege het coronavirus.

Bertens pakte vorig jaar op het gravel van Madrid een van haar tien WTA-titels door in de finale af te rekenen met Simona Halep. De editie van dit jaar werd al verschoven van mei naar september, maar gaat nu dus helemaal niet door.

Hetzelfde geldt voor de editie voor mannen, die gelijktijdig zou worden gespeeld. Madrid is een van de plaatsen waar het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer toeneemt.

Het schrappen van het toernooi in Madrid betekent dat de WTA-kalender verder wordt uitgedund. Als gevolg van de corona-uitbraak werden in de afgelopen maanden al meer toernooien geschrapt.

In Palermo wordt momenteel het eerste WTA-toernooi sinds de coronacrisis gespeeld. Na het graveltoernooi op Sicilië volgen in aanloop naar de US Open nog een graveltoernooi in Praag en hardcourttoernooien in Lexington en New York.

Vorig jaar ging Kiki Bertens in Madrid met de trofee aan de haal. (Foto: Pro Shots)