Arantxa Rus heeft maandag een vrij kansloze nederlaag geleden in de eerste ronde van het graveltoernooi in Palermo. De 29-jarige Nederlandse Rus stond in de allereerste partij van een WTA-hoofdtoernooi sinds de coronacrisis.

Rus was als nummer zeventig van de wereld niet opgewassen tegen Donna Vekic, die de 24e plek inneemt op de mondiale ranking. De wedstrijd op Sicilië eindigde in 6-1 en 6-2 voor de Kroatische.

Het was voor Rus haar eerste partij sinds 8 maart, toen ze van topspeelster Elina Svitolina verloor in de halve finales van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey. Later die maand werd het seizoen stilgelegd vanwege de coronapandemie.

De absolute top van de wereld ontbreekt in Palermo. Het betekent dat onder anderen Kiki Bertens, die er vorig jaar nog in de finale stond, afwezig is. Met de als eerste geplaatste Petra Martic is slechts één speelster uit de top vijftien van de WTA-ranking afgereisd naar Sicilië.

Met Indy de Vroome en Bibiane Schoofs waren nog twee Nederlandse tennissters present in Palermo. In tegenstelling tot Rus moesten zij via de kwalificaties deelname aan het hoofdtoernooi afdwingen, wat ze niet lukte.

Volgende week begint in Praag, waar eveneens op gravel wordt gespeeld, het tweede WTA-toernooi sinds de coronacrisis. In aanloop naar de US Open van 31 augustus staan er nog hardcourttoernooien in Lexington en New York op het programma.