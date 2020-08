In navolging van onder anderen Ashleigh Barty heeft ook Nick Kyrgios besloten om niet mee te doen aan de US Open. De flamboyante Australiër vindt het vanwege de coronacrisis onverantwoord om af te reizen naar de Verenigde Staten.

"Denk eens aan andere mensen. Dat is waar dit virus om draait. Het gaat even niet om je ranking of hoeveel geld je hebt", zegt Kyrgios in een video waarin hij zich tot zijn collega-tennissers richt.

"Neem je verantwoordelijkheid. Tegen degenen die zich aan de regels van de US Open houden en daarmee alleen aan zichzelf denken, zeg ik: succes ermee. Doe mee op eigen risico, ik vind het prima."

Kyrgios had recent al kritiek op de organisatie van de US Open, die ondanks de problemen met het coronavirus - in de VS zijn al meer dan 150.000 mensen mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19 - doorgaat. Wel gelden er zeer strikte regels bij het Grand Slam-toernooi.

"Het doet pijn tot in het diepst van mijn lichaam om een van de mooiste sportevenementen te missen, maar ik blijf weg voor alle Australiërs, voor de honderdduizenden Amerikanen die zijn overleden, voor iedereen", aldus Kyrgios.

Er gelden bij de US Open onder meer reisrestricties voor tennissers uit andere werelddelen; ze moeten eerst twee weken in quarantaine als ze in de VS aankomen. De US Open begint op 31 augustus.