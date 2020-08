Bij het WTA-toernooi van Palermo is zaterdag een tennisster positief getest op het coronavirus. De speelster, van wie de naam niet bekend is gemaakt, heeft zich teruggetrokken voor het graveltoernooi op Sicilië.

Volgens de WTA vertoont de tennisster geen symptomen. Naar aanleiding van de positieve test heeft de organisatie in Palermo het coronaprotocol aangescherpt. Elke tennisster die positief test op het coronavirus, blijft in isolatie totdat een arts toestemming geeft om weer te kunnen spelen.

Het toernooi in Palermo is het eerste op de WTA Tour sinds het tennisseizoen in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. De kwalificaties in Italië zijn zaterdag van start gegaan en het hoofdtoernooi begint maandag.

In Palermo doen met Arantxa Rus, Indy de Vroome en Bibiane Schoofs drie Nederlandse vrouwen mee. Rus is als nummer zeventig van de wereld automatisch toegelaten tot het hoofdschema. De Vroome en Schoofs komen uit in de kwalificaties.

De Kroatische Petra Martic, de mondiale nummer vijftien, is de hoogst genoteerde speelster in Palermo. Ook onder anderen de Tsjechische Marketa Vondrousová en de Griekse Maria Sakkari nemen deel aan het toernooi.

Vorig jaar haalde Kiki Bertens de finale in Palermo, waarin ze verloor van de Zwitserse Jil Teichmann. De Wateringse doet dit jaar niet mee in Italië.