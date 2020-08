Richel Hogenkamp heeft zich zaterdag tot Nederlands tenniskampioene gekroond. De 28-jarige Doetinchemse was in Amstelveen een maatje te groot voor de pas zeventienjarige Bente Spee.

De finale op het gravel van het Nationaal Tennis Centrum duurde slechts 55 minuten: 6-2 en 6-2. Hogenkamp is de nummer 213 van de wereld en de talentvolle Spee, die meedeed op basis van een wildcard, heeft nog geen WTA-ranking.

Door de afwezigheid van Kiki Bertens, Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove (blessure), Indy de Vroome en Bibiane Schoofs was Hogenkamp als eerste geplaatst op de NK. Ze rekende op weg naar de finale af met qualifier Isabelle Haverlag, Lian Tran en Eva Vedder.

Voor Hogenkamp is het haar vierde nationale titel. In 2009, 2014 en 2015 was ze ook al de beste bij de Nederlandse kampioenschappen. De NK van deze week werd georganiseerd om de spelers ritme op te laten doen in de aanloop naar de hervatting van het tennisseizoen, dat in maart stil werd gelegd vanwege de coronacrisis.

De finale bij de mannen gaat tussen Jesper de Jong en Gijs Brouwer en staat later op zaterdag op het programma. De Jong was donderdag in de kwartfinales nog te sterk voor de als eerste geplaatste Robin Haase.