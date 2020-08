Andy Murray heeft de organisatie van de US Open opgeroepen om zware straffen uit te delen als spelers de coronaregels overtreden. De Schot verwacht dat er sowieso iets mis zal gaan in New York en verwacht dan kordaat optreden van de beleidsbepalers.

"De meerderheid van de spelers zal respect hebben voor de bubbel waar ze straks in moeten zitten, maar het zou naïef zijn om te verwachten dat niemand de regels gaat breken", zei de 33-jarige Murray vrijdagavond volgens The Guardian.

"In de NBA, waar de situatie te vergelijken is met die van ons, hebben spelers de regels ook al overtreden. Daar moeten we ons op voorbereiden. Daarom denk ik dat de consequenties serieus moeten zijn als je je niet aan het protocol houdt, want je brengt iedereen op de tour én het evenement in gevaar."

De US Open is al enige tijd onderwerp van discussie in de tenniswereld. De situatie in de Verenigde Staten met betrekking tot het coronavirus is nog altijd zorgwekkend, maar de Amerikaanse tennisbond USTA benadrukte vrijdag nog maar eens dat het Grand Slam-toernooi gewoon op 31 augustus van start gaat, zonder publiek.

Om alles in goede banen te leiden, werd besloten om het prestigieuze toernooi van Cincinnati (20-28 augustus) eenmalig naar Flushing Meadows te verplaatsen. Zo kunnen de spelers zowel het voorbereidingstoernooi als de US Open in New York spelen en hoeven ze niet te reizen.

Dit jaar is er geen publiek welkom bij de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb ook mijn zorgen over mijn vlucht naar de VS'

Toch zit niet iedereen te wachten op een reis naar de VS, waardoor het deelnemersveld hoe dan ook minder sterk zal zijn dan normaal. Zo besloot Ashleigh Barty, de aanvoerder van de wereldranglijst bij de vrouwen, om niet mee te doen aan de US Open. Kiki Bertens twijfelt nog over haar deelname.

Murray heeft begrip voor tennissers die besluiten om de US Open te laten schieten uit angst voor het coronavirus. "We zijn allemaal mensen en iedereen denkt er anders over. Ik heb ook mijn zorgen over hoe ik in de VS moet komen. Je weet niet wat het juiste moment is om weer te gaan reizen."

"Waarschijnlijk vertrouwen mensen ook niet wat de regering zegt", vervolgde de drievoudig Grand Slam-winnaar en voormalige nummer één van de wereld. "Iedereen moet zijn eigen beslissing nemen. Ik vertrouw erop dat de USTA een veilige bubbel kan creëren voor de spelers."

De US Open begint zogezegd op 31 augustus en duurt tot en met 13 september. Het Masters-toernooi van Cincinnati wordt een week eerder gespeeld en is bij de mannen het eerste ATP-toernooi sinds maart, doordat het toernooi van Washington werd afgelast. De WTA Tour wordt deze week hervat met het graveltoernooi in Palermo.