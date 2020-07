Robin Haase is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het NK tennis. De 33-jarige Hagenaar verloor in Amstelveen na een partij van ruim twee uur van de ongeplaatste Jesper de Jong.

De twintigjarige De Jong verloor de eerste set op de gravelbanen van het Nationaal Tennis Centrum, maar knokte zich ternauwernood terug in de wedstrijd door een gewonnen tiebreak. De Noord-Hollander maakte in het derde bedrijf het verschil: 4-6, 7-6 (5) en 6-2.

De Jong bezet de 369e positie op de wereldranglijst en staat daarmee 199 plekken lager dan Haase, die als kopman van het Nederlandse tennis als eerste geplaatst was. Hij was dinsdag in zijn openingspartij nog wel in twee sets te sterk voor Alban Meuffels.

Het NK tennis is voor veel spelers het eerste officiële toernooi in maanden. Het laatste optreden van Haase dateerde van maart, toen hij op een challenger in het Kazachse Nur-Sultan het onderspit dolf tegen de Rus Aslan Karatsev.

In de halve finales wacht De Jong een krachtmeting met Tim van Rijthoven, die in zijn kwartfinale afrekende met Sem Verbeek (4-6, 6-0 en 6-1). Van Rijthoven kroonde zich in december 2019 in Alphen aan den Rijn tot Nederlands kampioen.

De KNLTB besloot dit NK zeven maanden na die laatste editie te organiseren, zodat de Nederlandse tennissers ritme op kunnen doen voor de grotere toernooien later dit jaar. Het internationale tennisseizoen lag sinds maart stil vanwege de coronacrisis en wordt in augustus hervat.