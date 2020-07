Ashleigh Barty heeft besloten om in augustus niet naar de Verenigde Staten af te reizen voor de US Open. De nummer één van de wereld vindt het gezien de situatie in de VS omtrent het COVID-19-virus niet verantwoord.

Barty is de eerste speelster uit de top die aangeeft niet mee te zullen doen aan de inmiddels veelbesproken US Open. De Roland Garros-winnaar van 2019 meldt zich vanzelfsprekend ook af voor het prestigieuze toernooi van Cincinnati, dat in aanloop naar het Grand Slam-toernooi in New York wordt gehouden.

"Ik hou van beide evenementen, dus mijn team en ik hebben een moeilijke beslissing moeten maken", zegt Barty in een verklaring. "Er zijn nog steeds veel gevaren in de VS wat betreft het COVID-19-virus en ik voel me er niet goed bij om met mijn team daarheen te reizen."

De 24-jarige Barty weet ook nog niet of ze in het najaar te zien zal zijn op Roland Garros, dat van 27 september tot en met 11 oktober wordt gehouden. De Australische stuntte vorig jaar in Parijs door het graveltoernooi te winnen. Ze zal binnenkort haar beslissing bekendmaken.

Ashleigh Barty werd vorig jaar in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld. (Foto: Pro Shots)

Bertens twijfelt nog over deelname

De Amerikaanse tennisbond USTA is nog altijd van plan om de US Open gewoon op 31 augustus te laten beginnen, maar de situatie in de VS is zorgwekkend. Inmiddels zijn er al meer dan 150.000 mensen in Amerika aan de gevolgen van COVID-19 overleden en het aantal besmettingen blijft oplopen.

Op dit moment gelden er ook nog reisrestricties voor speelsters uit bijvoorbeeld Europa, die eerst twee weken in quarantaine moeten als ze in de VS aankomen. Die maatregel zorgt ervoor dat ook onder anderen Kiki Bertens nog twijfelt over deelname aan de US Open.

Naomi Osaka maakte donderdag bekend dat zij wél gewoon mee zal doen in New York. De Japanse won het Grand Slam-toernooi op hardcourt in 2018 door Serena Williams in een controversiële finale te verslaan.

Het WTA-toernooi van Cincinnati wordt een week voor de US Open gehouden en vindt vanwege de coronacrisis eveneens op Flushing Meadows plaats, zodat de speelsters voor beide toernooien in New York kunnen blijven.