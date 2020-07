Grigor Dimitrov ondervindt nog altijd de gevolgen van COVID-19. De Bulgaarse tennistopper raakte vorige maand besmet met het coronavirus en is sindsdien ver teruggeworpen.

"Het virus viel me zwaar. Ik heb de afgelopen maand amper getennist en ben veel thuis gebleven. Het is een moeizame weg terug, ik ben heel ver verwijderd van mijn topniveau", zei Dimitrov maandag tegen Tennis Majors.

Dimitrov testte eind juni positief op COVID-19. Hij was toen in Monaco, maar had een dag daarvoor in Kroatië nog deelgenomen aan het omstreden toernooi van Novak Djokovic, dat door het nieuws van Dimitrov moest worden stopgezet.

"Hopelijk herstel ik volledig. Op sommige dagen voel ik me heel goed en kan ik ongeveer vier uur trainen. Maar dan moet ik me ineens helemaal afsluiten om een dutje doen of gewoon uit te rusten", aldus Dimitrov.

'Vrees dat meedoen aan US Open te ambitieus is'

Dimitrov maakte onlangs zijn rentree bij de Ultimate Tennis Showdown in Frankrijk, waar hij verloor van Richard Gasquet en Feliciano López. Hij denkt niet dat hij op tijd fit is voor de US Open eind augustus.

"Ik vrees dat dat te ambitieus is. Ik moet blij zijn dat ik nu überhaupt alweer op de baan sta. Het was echt geen leuke tijd. Ik ademde niet goed en ik was moe. Ik had geen smaak en geen geur, alles wat je maar kunt bedenken."

Dimitrov kreeg na het bekendmaken van de positieve test bakken kritiek over zich heen, ook omdat daarna vele andere spelers en betrokkenen bij de Adria Tour, onder wie Djokovic, besmet raakten met het coronavirus.