Voor Robin Haase komt er deze week op het NK tennis in Amstelveen een einde aan zijn wedstrijdloze periode. De Hagenaar kreeg tijdens de coronacrisis zijn knieproblemen onder controle en staat daardoor met meer plezier op de baan, maar het is de vraag hoeveel toernooien hij in 2020 nog kan spelen. "We weten niet waar we aan toe zijn."

Haase moet even een paar seconden nadenken als hem wordt gevraagd naar zijn laatste officiële wedstrijd. Zijn verloren partij in maart tegen de Rus Aslan Karatsev op een challenger in het Kazachse Nur-Sultan is inmiddels twintig weken geleden, dus van de kopman van het Nederlandse tennis mag het seizoen wel weer worden hervat.

"Uiteindelijk heb ik zo'n elf weken niks gedaan", zegt de 33-jarige Haase in gesprek met NU.nl. "Het trainen heb ik langzaam opgebouwd van twee keer in de week naar bijna dagelijks nu, dus het gaat goed. Het was soms wel lastig om te trainen zonder een doel in zicht, dus ik kijk ernaar uit om in Amstelveen weer een officieel toernooi te spelen."

Je zou kunnen zeggen dat Haase er beter voor staat dan vóór de coronacrisis, want de nummer 170 van de wereld benutte de gedwongen pauze door zich te laten behandelen aan zijn slepende knieproblemen. Hij zette in de lente een spuitje in het gewricht - met daarin bloedplasma uit zijn arm - dat ervoor moet zorgen dat de ontstekingen in zijn knie wegblijven.

"Dat wilde ik al heel lang doen, maar ik durfde het nooit aan midden in het seizoen", vertelt Haase. "Dit was daarom het ideale moment. Bij sommige mensen slaat de behandeling aan en bij sommigen niet, maar ik kan wel zeggen dat het bij mij werkt. Ik heb in de afgelopen twee jaar nog nooit zo soepel bewogen als nu en daardoor sta ik ook met meer plezier op de baan. Hopelijk blijft dit de komende jaren zo, want ik wil nog wel twee of drie jaar door."

Robin Haase heeft zijn slepende knieproblemen wat meer onder controle gekregen. (Foto: Pro Shots)

'Financiële belangen voeren boventoon rondom US Open'

De vraag is hoe vaak Haase zich dit jaar nog kan laten zien, want over het restant van het tennisseizoen is veel onduidelijk. Eén ding is wel zeker en dat is dat Haase voor het eerst sinds 2010 niet mee zal doen aan de US Open. De organisatie van het Grand Slam-toernooi in New York besloot het kwalificatietoernooi te schrappen, waardoor Haase niet welkom is op Flushing Meadows.

"Er zijn argumenten om het zo te doen en het is voor veel tennissers ook financieel goed dat er weer wordt gespeeld, maar ik vind dit zelf geen slimme zet", zegt de Hagenaar. "Ik zou ervoor hebben gekozen om met de hele tenniswereld te beginnen in plaats van alleen de top uit te nodigen, want dit neigt naar competitievervalsing."

"Het is duidelijk dat de financiële belangen de boventoon voeren. De USTA (Amerikaanse tennisbond, red.) loopt veel geld mis als de US Open niet doorgaat, bijvoorbeeld door ontbrekende tv-gelden. We hebben het over honderden miljoenen euro's, dus uit financieel oogpunt snap ik wel dat ze het koste wat kost door willen laten gaan."

Haase, die in augustus meedoet aan een challenger in Praag of het Italiaanse Todi, baalt nu vooral van de onduidelijkheid over het virus in Nederland. "We weten niet waar we aan toe zijn, ook omdat we in mijn ogen slecht worden geïnformeerd over het virus in Nederland. Ik mis vaak de context bij de cijfers en daardoor is het lastig om als leek een mening te vormen. Maar ik sta er wel zo in dat ik gewoon toernooien wil spelen als dat kan."

Op het NK van deze week geldt Haase als de favoriet voor de titel. Hij krijgt op de gravelbanen van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen concurrentie van onder anderen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en titelverdediger Tim van Rijthoven. Het toernooi begint maandag met de kwalificaties en duurt tot en met zaterdag.