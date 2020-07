De ATP en de WTA hebben besloten om alle toernooien van dit jaar in China af te gelasten. Door de maatregelen van het Aziatische land tegen de verspreiding van het coronavirus is het onmogelijk om daar in het najaar van 2020 te tennissen.

De autoriteiten in China maakten eerder deze maand bekend dat er dit jaar geen internationale sportevenementen meer gehouden kunnen worden. De ATP en de WTA, respectievelijk de tennisbond voor de mannen en de vrouwen, hoopten op een uitzonderingspositie, maar die komt er niet.

Dat betekent dat bij de mannen onder meer het Masters-toernooi in Sjanghai en het ATP 500-toernooi in Peking niet doorgaan. Bij de vrouwen gaat er een streep door de WTA Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi dat in Shenzhen zou worden gehouden. In totaal stonden er zeven toernooien in China op de WTA-kalender.

"We zijn extreem teleurgesteld dat onze mooie evenementen in China niet door kunnen gaan", zegt WTA-directeur Steve Simon. "Dat betekent helaas ook dat de WTA Finals dit jaar niet gehouden zullen worden. We hebben wel respect voor de beslissing van China en kijken ernaar uit om hier in 2021 terug te komen."

Ashleigh Barty schreef de WTA Finals vorig jaar op haar naam. (Foto: Pro Shots)

Bertens speelde in 2019 vijf toernooien in China

Kiki Bertens speelde in 2019 vijf toernooien in China, waaronder de WTA Finals en de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor subtoppers op de wereldranglijst dat dit jaar ook niet door zal gaan. De Nederlandse nummer zeven van de wereld noteerde haar beste resultaat in Zhuhai, waar ze de finale haalde.

Het tennisseizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis, maar wordt binnenkort hervat. Het eerste WTA-toernooi, het graveltoernooi in Palermo, staat voor 3 augustus op het programma. Bertens haalde daar vorig jaar de finale, maar zal dit keer niet meedoen in Italië.

Het eerstvolgende ATP-evenement is het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 22 augustus van start gaat in de VS. Het hardcourttoernooi van Washington was aanvankelijk het eerste toernooi op de kalender, maar dat werd afgelast.