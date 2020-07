Het ATP-toernooi in Washington gaat volgende maand toch niet door. De organisatie zegt dat het vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de Verenigde Staten en alle maatregelen onmogelijk is om het evenement te organiseren, waardoor ook de US Open steeds meer onder druk komt te staan.

Het hardcourttoernooi in Washington, dat voor 14 augustus gepland stond, zou het eerste ATP-toernooi in maanden zijn en gold als voorbereidingstoernooi op de US Open. Vanwege de coronacrisis ligt het tennisseizoen al sinds maart stil. De ATP en de WTA besloten recentelijk om in augustus weer toernooien door te laten gaan.

Het eerstvolgende evenement op de ATP-kalender is nu het Masters-toernooi van Cincinnati, dat op 22 augustus van start gaat en in New York wordt gehouden. Ruim een week later begint de US Open, maar door het geschrapte toernooi van Washington lijkt de kans steeds kleiner dat het Grand Slam-toernooi kan doorgaan.

Van alle landen op de wereld zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Er zijn daar al meer dan 140.000 mensen aan de gevolgen van het COVID-19-virus overleden. New York, waar in augustus het toernooi van Cincinnati én de US Open gepland staan, is een van de grootste probleemgebieden.

Reisrestricties grootste probleem voor tennistoernooien in VS

Vanwege de situatie in de VS gelden er al enige tijd reisrestricties voor mensen uit andere landen die naar het land willen reizen. Mensen die wel naar de VS kunnen, moeten vaak eerst twee weken in quarantaine. Dat maakt het al minder aantrekkelijk voor tennissers uit bijvoorbeeld Europa om überhaupt naar de VS af te reizen.

"Met nog maar 23 dagen te gaan, zijn er te veel onopgeloste zaken, waaronder de reisrestricties en de zorgwekkende situatie rondom het coronavirus. Daarom zijn we na maanden voorbereiding helaas genoodzaakt om het toernooi van Washington niet door te laten gaan", schrijft de organisatie in een verklaring op Twitter.

De US Open staat gepland voor 31 augustus tot en met 13 september. Eerder dit jaar werd Wimbledon al afgelast vanwege de coronacrisis, terwijl Roland Garros naar het najaar (27 september-11 oktober) is verplaatst.

De Amerikaanse tennisbond USTA benadrukt op Twitter dat de US Open vooralsnog gewoon doorgaat. "Het besluit over het ATP-toernooi van Washington heeft geen enkele invloed op het toernooi van Cincinnati en de US Open. We zullen een veilige omgeving creëren voor iedereen die aanwezig is."