Danielle Collins is dinsdag weggestuurd bij World TeamTennis. De halvefinaliste van de Australian Open in 2019 heeft zich niet gehouden aan het coronaprotocol.

"We hebben Danielle Collins weggestuurd. De rest van het toernooi is ze niet meer welkom omdat ze het COVID-19-protocol geschonden heeft", meldt de organisatie in een verklaring.

"Ze heeft het Greenbrier Resort verlaten en is zelfs buiten de staat West Virginia geweest."

World TeamTennis is momenteel een van de weinige toernooien in Noord-Amerika dat toeschouwers toelaat. Het evenement duurt in totaal drie weken.

Verschillende topspelers als Sloane Stephens, Sofia Kenin, Kim Clijsters, Jean-Julien Rojer en Tennys Sandgren nemen het in teams die Amerikaanse steden vertegenwoordigen tegen elkaar op.

Collins had eerder kritiek op Djokovic

Pas in augustus zullen er weer internationale tennistoernooien gespeeld worden. Tot die tijd zijn er wel enkele demonstratietoernooien, waaronder ook Wolrd TeamTennis.

De coronaprotocollen zijn er strikt, ook omdat na de Adria Tour in Servië en Kroatië een tweede coronapiek ontstond. Diverse tennissers onder wie organisator Novak Djokovic testten positief op het coronavirus.

"Het protocol is helder en diverse malen gecommuniceerd", laat World TeamTennis weten. "Het beschermen van de gezondheid van onze spelers, coaches en publiek is topprioriteit."

Collins, de nummer 51 van de wereld, had vorige maand nog stevige kritiek op Djokovic. Ze was boos omdat de Serviër had gezegd dat de coronamaatregelen voor de US Open te extreem zouden zijn.