Kiki Bertens is meteen uitgeschakeld bij het tweede Bett 1-aces Tournament, een demonstratietoernooi in Berlijn. De Wateringse had vrijdag weinig in te brengen tegen Anastasija Sevastova uit Letland: 1-6 en 4-6.

De 28-jarige Bertens verloor de eerste vijf games op de hardcourtbaan in een hangar van vliegveld Tempelhof en kwam pas bij 5-1 op het scorebord. De twee jaar oudere Sevastova, de nummer 43 van de wereld, serveerde de openingsset vervolgens gedecideerd uit.

In het tweede bedrijf leverde Bertens in de derde game haar service in, maar herstelde ze het evenwicht meteen. Een tweede break in de vijfde game maakte de mondiale nummer zeven niet meer ongedaan.

De service van Bertens, normaal gesproken een van haar sterkste wapens, liep wederom niet goed. Ze won slechts 63 procent van de punten op haar eerste opslag. Ook sloeg de Zuid-Hollandse negentien onnodige fouten, terwijl Sevastova er acht liet noteren.

Kiki Bertens verloor de eerste vijf games van haar partij tegen Anastasija Sevastova. (Foto: Pro Shots)

Bertens verloor bij rentree van Kvitová

Afgelopen dinsdag stond Bertens voor het eerst sinds de herstart na de coronacrisis weer op de tennisbaan. Bij die rentree verloor ze op het eerste Bett 1-aces Tournament in haar openingspartij van Petra Kvitová.

Een dag later zou de kopvrouw van het Nederlandse tennis om de derde plaats strijden in de Duitse hoofdstad, maar die wedstrijd werd afgelast vanwege hevige regenval. Ook in die partij zou ze het opnemen tegen Sevastova. Eerder op vrijdag werd wel de finale van dat toernooi gespeeld en daarin was Elina Svitolina te sterk voor Kvitová.

Het eerste demonstratietoernooi in Berlijn werd afgewerkt op gras in het Steffi Graf Stadium. Die locatie hebben de tennissers bij het tweede toernooi verruild voor een hardcourtbaan in een hangar van vliegveld Tempelhof. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn er zes deelnemers.

Bertens gebruikte de demonstratietoernooien in Berlijn om te kijken hoe ze er fysiek voorstaat, nadat ze bijna vijf maanden weinig kon doen omdat het tennis al die tijd stillag vanwege de coronacrisis.