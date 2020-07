Kiki Bertens maakt woensdag niet haar opwachting op het Bett1-aces Tournament, een demonstratietoernooi in Berlijn. Haar tweede graspartij is afgelast door de hevige regenval in de Duitse stad.

Bertens zou het 's middags opnemen tegen Anastasija Sevastova in de strijd om de derde plaats. De organisatie stelde de wedstrijd eerst uit naar 's avonds en besloot later hem helemaal niet meer af te werken.

De Wateringse verloor dinsdag kansloos in twee sets van Petra Kvitová: 3-6 en 2-6. Die speelt woensdagavond nog wel de finale tegen Elina Svitolina, die dinsdag in twee sets te sterk was voor Sevastova: 7-6 (2) en 6-3.

Bertens komt vrijdag weer in actie tegen een nog nader te bepalen tegenstander. De deelnemers van het Bett1-aces Tournament verruilen dan het gras in het Steffi Graf Stadium voor een hardcourtbaan in een hangar van vliegveld Tempelhof.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis gebruikt het demonstratietoernooi in Berlijn om te kijken hoe ze er fysiek voorstaat, nadat ze bijna vijf maanden weinig kon doen omdat het tennis al die tijd stillag vanwege de uitbraak van COVID-19.

"Het niveau was tegen Petra ver te zoeken, maar het begin is er. Ik heb zo lang geen wedstrijden gespeeld, dat zie je dan wel terug. Ik moet er nog even inkomen", zei Bertens na haar nederlaag tegen Kvitová.