Kiki Bertens is nog niet veel wijzer geworden wat betreft haar vorm, nadat ze dinsdag na bijna vijf maanden weer een serieuze tennispartij speelde tegen Petra Kvitová. Wel is de 28-jarige Wateringse blij weer te kunnen spelen, al twijfelt ze nog over reizen naar de Verenigde Staten.

"Het is lastig te zeggen hoe het ging. Tegen Petra gaat het altijd zo snel, en nu op gras al helemaal. Het niveau was ver te zoeken, maar het begin is er", aldus Bertens, die in twee sets onderuit ging tegen Kvitová, tegen de NOS. "Ik heb zo lang geen wedstrijden gespeeld, dat zie je dan wel terug. Ik moet er nog even inkomen."

Bertens twijfelde echter niet over het maken van haar rentree, ook al was het op het door haar niet geliefde gras. "Ik vond het eigenlijk alleen maar leuk, zo'n extra uitdaging. Hierna kan het alleen maar beter."

Door de coronacrisis lag het tennisseizoen in totaal bijna vijf maanden stil, terwijl ook trainen op de baan in veel landen niet door kon gaan. "Ik kon eigenlijk niks doen, dus heb daar wel even van genoten. Voor het eerst heb ik acht, negen weken niet getennist. Dat is ook wel even lekker. Maar natuurlijk mis je de uitdaging wel, ik ben blij dat die nu weer een beetje terug is."

Het virus drukt ook bij de hervatting nog altijd flink zijn stempel op de omstandigheden, al ziet Bertens de herstart wel op verantwoorde wijze gebeuren.

"Iedereen gaat er zo goed mogelijk mee om, iets anders kan op dit moment ook niet. Ik denk dat je het niet veiliger kan maken dan dit. Of het leuk is, is een ander verhaal, maar het is in ieder geval weer leuk om het wedstrijdelement weer een beetje te kunnen voelen."

Kiki Bertens in actie tegen Petra Kvitová tijdens haar rentree op de baan. (Foto: Pro Shots)

'Op dit moment zeg ik nee tegen US Open'

Bertens twijfelt nog over deelname aan de US Open, het eerste Grand Slam-toernooi op de kalender sinds de hervatting. "Als de omstandigheden blijven zoals ze nu zijn, zeg ik nee. Als je nu zou terugkeren naar Europa, moet je twee weken in quarantaine. Die tijd mis je dan weer op de baan."

"Op dit moment is het nog niet veilig genoeg om op pad te gaan naar Amerika, maar dat kan zomaar weer veranderen. We wachten daarom maar af en blijven het nieuws volgen, dan nemen we later een definitieve beslissing."

Haar positie op de wereldranglijst is in ieder geval niet van invloed voor Bertens in de keuze voor toernooien voor de rest van het jaar.

"Je kan wel gaan kijken waar je de meeste punten kan halen, maar dan moet het wel veilig zijn. Veiligheid is de belangrijkste factor. Die ranking heb ik op dit moment wel helemaal losgelaten."

De start van de US Open is voorlopig gepland op 31 augustus.