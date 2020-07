Kiki Bertens heeft dinsdag haar eerste partij op een tennisbaan sinds de herstart na de coronacrisis verloren. Ze moest op het Bett1-aces Tournament, een demonstratietoernooi in Berlijn, met 6-3 en 6-2 buigen voor Petra Kvitová.

Bertens gebruikt het demonstratietoernooi in Berlijn om te kijken hoe ze er fysiek voorstaat, nadat het proftennis vanwege de coronacrisis bijna vijf maanden stil lag.

De Nederlandse nummer zeven van de wereldranglijst had in de eerste ronde van het toernooi een bye. Kvitová kwam al wel in actie en versloeg maandag Andrea Petkovic met 6-4 en 6-1.

De Tsjechische nummer twaalf van de wereld leek mede daardoor vanaf het begin een beter ritme te hebben dan Bertens op de grasbaan. Ze brak de Nederlandse in haar eerste servicegame direct op love en gaf dat voordeel niet meer uit handen in de eerste set.

In de tweede set was het Bertens die in de tweede game de eerste break plaatste, maar Kvitová antwoordde door zes games op rij te winnen en pakte daarmee de overwinning.

Vooral de service van Bertens, normaal een van haar grootste wapens, liep niet vlekkeloos; ze won slechts 59 procent van de punten op haar eerste opslag. Kvitová kon daarom dankzij haar goede returns de partij naar zich toetrekken.

Kiki Bertens tijdens de partij in gesprek met haar coach Elise Tamaëla. (Foto: Pro Shots)

'Was ver verwijderd van mijn niveau'

"Weer eens een wedstrijd", verzuchtte Bertens in een eerste reactie tegen het AD na haar nederlaag tegen Kvitová. Ze gaf aan dat een rentree op gras niet haar ideale scenario was.

"Het is gewoon heel moeilijk. De baan is voor mij niet top, maar voor Kvitová is gras wel haar favoriete ondergrond. Ik heb van de week ook tegen haar getraind, dan weet je gewoon dat het moeilijk wordt."

Bertens erkende dat ze na vijf maanden gedwongen pauze nog niet zomaar de draad weer kan oppakken. "Ik heb het geprobeerd, maar ik was ver verwijderd van mijn niveau. Tuurlijk, je baalt altijd na een nederlaag, maar ik weet ook dat grastennis niet mijn favoriete spel is."

Petra Kvitová in actie tijdens haar gewonnen partij tegen Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

Snelle herkansing voor Bertens op hardcourt

Bertens treft woensdag Anastasija Sevastova in de strijd om de derde plaats. De speelster uit Letland verloor eerder op dinsdag met 7-6 (2) en 6-3 van Elina Svitolina. De Oekraïense is later op woensdag de tegenstander van Kvitová in de eindstrijd.

Na de grasfinales van woensdag verruilen de tennissers - zes mannen en zes vrouwen - het Steffi Graf Stadium van vrijdag tot en met zaterdag voor een hardcourtbaan in een hangar van vliegveld Tempelhof.