Kim Clijsters heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) bij de World Team Tennis-competitie in de Verenigde Staten haar eerste zege geboekt sinds ze begin dit jaar na ruim zeven jaar afwezigheid haar rentree maakte.

De 37-jarige Clijsters won in 26 minuten met 5-2 van de Amerikaanse Bernarda Pera, de nummer zestig van de wereld. Bij de teamcompetitie in White Sulphur Springs (West Virginia) wordt er maar tot vijf games gespeeld.

Viervoudig Grand Slam-winnares Clijsters kondigde vorig jaar september aan dat ze voor de tweede keer een comeback wilde maken.

De Belgische verloor half februari in Dubai bij haar eerste WTA-wedstrijd sinds 2012 van de Spaanse wereldtopper Garbiñe Muguruza. Twee weken later boog ze in de eerste ronde van het toernooi in het Mexicaanse Monterrey voor de Britse Johanna Konta (WTA-14).

Vervolgens legde de coronacrisis het tennisseizoen en de comeback van Clijsters stil. De Vlaamse benadrukte in mei dat ze nog steeds gelooft dat ze terug kan keren aan de tennistop en ze bereidt zich bij de gemengde teamcompetitie World Team Tennis, die geen officieel WTA-toernooi is, voor op de US Open van eind augustus.

Clijsters komt in West Virginia samen met onder anderen de Duitse Sabine Lisicki en de Amerikaan Jack Sock uit voor New York Empire. Na haar zege in het enkelspel verloor ze maandag in het dubbelspel met haar 45-jarige partner Kveta Peschke van Pera en Arina Rodionova (3-5).