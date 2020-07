Wimbledon gaat het prijzengeld voor de afgelaste editie van dit jaar verdelen onder 620 tennissers die op basis van hun huidige wereldranking zouden deelnemen aan het hoofdtoernooi of het kwalificatietoernooi.

Het gaat bij het verdelen van het prijzengeld om zowel mannelijke, vrouwelijke als rolstoeltennissers. De organisatie van Wimbledon, The All England Lawn Tennis Club (AELTC), wil de spelers tegemoetkomen doordat het Grand Slam-toernooi dit jaar niet kon doorgaan vanwege de coronacrisis.

Het prijzengeld bedraagt in totaal ruim 10 miljoen pond (ruim 11 miljoen euro) en wordt op de volgende manier verdeeld: de top 128-spelers van de mannen en de vrouwen, die zich op basis van hun ranking hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, ontvangen 25.000 pond per speler.

224 spelers (112 bij de mannen en 112 bij de vrouwen) die zich vanwege hun ranking hadden geplaatst voor het kwalificatietoernooi, krijgen 12.500 pond per persoon.

Verder ontvangen 120 spelers die aan het dubbelspel zouden meedoen 6.250 pond (ook hier gaat het op basis van hun wereldranking). Ten slotte is er voor de zestien rolstoeltennissers 6.000 pond per speler beschikbaar en krijgen zogenoemde quadspelers (vier in totaal) 5.000 pond.

Wimbledon gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. (Foto: Pro Shots)

Wimbledon past rankingmethode aan

Wimbledon past daarnaast de rankingmethode bij de mannen in het enkelspel per direct aan. De AELTC baseerde de seeding sinds 2002 nog op voornamelijk de uitslagen van spelers op grastoernooien, maar houdt vanaf de komende editie 'gewoon' de wereldranglijst aan.

Bij de vrouwen was de ranking voor Wimbledon bij het enkelspel al op basis van de wereldranglijst en daar verandert niets aan.

In tegenstelling tot Roland Garros en de US Open wordt Wimbledon ook niet later in het jaar afgewerkt. De volgende editie van het grastoernooi in Londen staat volgend jaar gepland van 28 juni tot en met 11 juli.