Na bijna vijf maanden wachten speelt Kiki Bertens maandag eindelijk haar eerste wedstrijd op serieus niveau. De 28-jarige Westlandse doet mee aan een demonstratietoernooi in Berlijn, waar een aantal toptennissers in aanloop naar de hervatting van het seizoen wil kijken waar ze staan in coronatijd.

"Kiki heeft in totaal twee maanden niet op de baan gestaan, dus ze zal nog niet super wedstrijdfit zijn. Maar dit is in ieder geval een mooie kans om ritme op te doen en te zien waar ze staat ten opzichte van haar concurrenten", zegt Bertens' coach Elise Tamaëla vooruitblikkend op het toernooi in gesprek met NU.nl.

Het Bett1-aces Tournament wordt komende week op twee verschillende locaties gespeeld. De tennissers - zes mannen en zes vrouwen - spelen van maandag tot en met woensdag in het Steffi Graf Stadium en verruilen de grasmat daarna voor een hardcourtbaan in een hangar van vliegveld Tempelhof (17-19 juli).

Het zal in Berlijn allemaal een stuk beter geregeld zijn dan bij de Adria Tour, het door Novak Djokovic georganiseerde toernooi waar geen enkele rekening werd gehouden met coronamaatregelen. Meerdere deelnemers raakten daar besmet, maar het heeft Bertens niet aan het twijfelen gebracht over haar deelname in Berlijn.

"Helemaal niet zelfs", zegt Tamaëla. "In Berlijn is alles heel strak gepland. Iedereen wordt bij aankomst getest, mondkapjes zijn verplicht en er wordt netjes 1,5 meter afstand gehouden. In het hotel is er ook voldoende ruimte, dus we maken ons daar geen enkele zorgen over."

In de eerste weken van de coronacrisis hield Kiki Bertens haar conditie op peil door met coach Elise Tamaëla te fietsen. (Foto: Instagram/Kiki Bertens)

Bertens treft Görges én oud-coach Sluiter in Berlijn

Bertens heeft een bye voor het eerste toernooi en stroomt in de halve finales in, waardoor ze twee wedstrijden zal spelen in het Steffi Graf Stadium. Ook Elina Svitolina, Petra Kvitová, de door Raemon Sluiter gecoachte Julia Görges, Andrea Petkovic en Anastasija Sevastova geven acte de présence in Berlijn.

Aanvankelijk zou er geen publiek welkom zijn bij de wedstrijden, maar de organisatie kwam daar vorige maand in samenspraak met de autoriteiten toch op terug. Er komen naar verwachting in totaal honderden mensen kijken naar de wedstrijden in de Duitse hoofdstad.

"Voor zowel de fans als de tennissers is het mooi dat er publiek bij kan zijn, maar er zal streng rekening worden gehouden met de coronamaatregelen", zegt Tamaëla. "Er worden dus geen handtekeningen uitgedeeld en Kiki zal niet met fans op de foto gaan."

Deelnemersveld bij vrouwen Elina Svitolina (WTA-5)

Kiki Bertens (WTA-7)

Petra Kvitová (WTA-12)

Julia Görges (WTA-38)

Anastasija Sevastova (WTA-43)

Andrea Petkovic (WTA-87)

Na demonstratietoernooi hakt Bertens knoop door over US Open

Na het demonstratietoernooi weet Bertens waar ze fysiek en conditioneel staat na bijna vijf wedstrijdloze maanden en zal ze zich met Tamaëla gaan buigen over de rest van het seizoen. Heet hangijzer is de US Open, die op 31 augustus van start gaat in het door het coronavirus geteisterde New York.

De status is nog altijd hetzelfde: als de huidige reisrestricties in de VS niet worden versoepeld, is de kans nihil dat Bertens mee zal doen aan de US Open en alle hardcourttoernooien in aanloop naar het Grand Slam-toernooi.

"Als we nu naar de VS willen gaan, moeten we twee weken in quarantaine en dat staat ons dan bij terugkomst in Europa waarschijnlijk ook weer te wachten. Dat is natuurlijk niet wenselijk, dus dan kan het mogelijk verstandiger zijn om niet naar de VS te gaan", zegt Tamaëla.

"De USTA (Amerikaanse tennisbond, red.) is wel bezig om de quarantainemaatregelen voor topsporters op te kunnen heffen. Als we daar vrij heen kunnen reizen en in Europa niet weer in quarantaine hoeven, dan gaan we er heen. Maar het is dus nog even afwachten. Komende week kijken we naar de opties."

Deelnemersveld bij mannen Dominic Thiem (ATP-3)

Jan-Lennard Struff (ATP-34)

Jannik Sinner (ATP-73)

Rudolf Molleker (ATP-189)

Mischa Zverev (ATP-258)

Tommy Haas (geen ranking, officieel met pensioen)

* Nick Kyrgios en Alexander Zverev zouden ook meedoen in Berlijn, maar meldden zich af voor het toernooi. Bij de vrouwen trok Caroline Garcia zich terug.