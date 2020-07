De kans is aanwezig dat Raemon Sluiter binnenkort terugkeert als tenniscoach op het hoogste niveau. De Rotterdammer is momenteel bezig aan een proefperiode als trainer van Julia Görges, de nummer 38 van de wereld.

"We hebben begin juni drie dagen samengewerkt en zijn nu tien dagen bij hem in Nederland", zegt de 31-jarige Görges in gesprek met Bild. "Dit is niet genoeg tijd om een ​​alomvattende conclusie te trekken, maar ik hou van zijn stijl. Het is erg feitelijk en constructief."

De 42-jarige Sluiter was jarenlang de coach van Kiki Bertens, die zich onder leiding van de Rotterdammer in de top tien van de wereldranglijst nestelde. In september 2019 besloot Bertens de samenwerking voorlopig op een lager pitje te zetten en het seizoen af te maken met Elise Tamaëla.

Twee maanden later koos de 28-jarige Westlandse ervoor om definitief te stoppen met Sluiter en verder te gaan met Tamaëla. Sluiter richtte zich daarna op zijn privéleven, maar lijkt nu toch weer oren te hebben naar een terugkeer als coach in de tenniswereld.

Julia Görges gaat mogelijk samenwerken met Raemon Sluiter. (Foto: Pro Shots)

Sluiter en Görges net als Bertens in Berlijn

Sluiter zal Görges volgende week bijstaan tijdens het demonstratietoernooi in Berlijn, waar ook Bertens aan meedoet. Het evenement begint maandag op het gras van het Steffi Graf Stadium en wordt later in de week vervolgd op een hardcourtbaan in de hangar van vliegveld Tempelhof in de Duitse hoofdstad.

"Raemon en ik zitten nu in een testfase en ik wil hem in Berlijn graag beter leren kennen als coach", zegt Görges. "Het is fijn dat ik daar weer wedstrijdritme kan opdoen, want het tennisgevoel gaat wel een beetje verloren na een lange pauze."

Görges behoorde in 2018 nog wekenlang tot de top tien van de wereld, mede doordat ze in juli van dat jaar de halve finales van Wimbledon bereikte. De ervaren Duitse, een goede vriendin van Bertens, won in haar loopbaan tot dusver zeven WTA-titels in het enkelspel.