Novak Djokovic heeft zich geërgerd aan de massale kritiek die hij heeft moeten incasseren voor het organiseren van de veelbesproken Adria Tour. De Serviër, die op zijn eigen toernooi net als enkele collega-tennissers besmet raakte met het coronavirus, vindt dat hij te hard wordt aangepakt.

"Alle kritiek op mijn persoon was meedogenloos en zeer kwaadaardig. Het is voor mij duidelijk dat er een heksenjacht gaande is tegen mij", zei de 33-jarige Djokovic dinsdag tegen Servische media bij het hervatten van de training op de baan.

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar organiseerde wedstrijden in het Kroatische Zadar en het Servische Belgrado zonder rekening te houden met de maatregelen tegen het COVID-19-virus. De tribunes zaten vol met toeschouwers en de spelers hielden onderling geen afstand.

De Adria Tour moest op de slotdag gestaakt worden toen bekend werd dat Grigor Dimitrov positief was getest op het coronavirus. Ook onder anderen Borna Coric, Viktor Troicki, Djokovic zelf en diens coach en fysieke trainer bleken besmet.

In de Adria Tour werd geen rekening gehouden met de coronavoorschriften. (Foto: Pro Shots)

'De grote naam krijgt overal de schuld van'

Wat volgde was een storm van kritiek in de richting van Djokovic, die door onder anderen Andy Murray en Nick Kyrgios onverantwoordelijk werd genoemd. De nummer één van de wereld heeft zich over alle meningen verbaasd.

"Het is me duidelijk geworden dat als er iets negatiefs gebeurt, één persoon de prijs moet betalen. Het is interessant om te zien dat de grote naam overal de schuld van krijgt", aldus Djokovic, die de Adria Tour had georganiseerd als alternatief tijdens de coronacrisis.

Het tennisseizoen ligt al sinds maart stil, maar wordt in augustus hervat. Djokovic zegt hoe dan ook niet mee te doen aan het hardcourttoernooi van Washington, dat op 14 augustus het eerstvolgende ATP-toernooi op de kalender is.