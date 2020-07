De ATP heeft naar aanleiding van de vele door de coronacrisis geschrapte en verplaatste toernooien besloten de wereldranglijst eenmalig anders te berekenen. Tennissers kunnen punten scoren over een periode van 22 maanden.

De periode loopt van maart 2019 tot en met december 2020, maakte de ATP maandag bekend. Normaal vervallen punten voor de wereldranglijst na twaalf maanden.

In maart werd de wereldranglijst bij zowel de mannen als de vrouwen bevroren, waardoor alle spelers sindsdien hun ranking hebben behouden. Hoe de nieuwe wereldranglijst van de vrouwen vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Daar moet de WTA een beslissing over nemen.

Bij de mannen tellen in de aangewezen periode van 22 maanden alleen de achttien beste resultaten mee. Mocht een toernooi in die periode twee keer worden afgewerkt, weegt alleen de beste prestatie mee. Vanaf 2021 krijgt de ranglijst weer het normale verloop.

Met de herziene ranking hoopt de ATP onder meer spelers die "om gezondheidsredenen niet kunnen of willen spelen" te beschermen. Tegelijkertijd worden spelers die in het restant van het jaar goed presteren daarvoor beloond.

Het tennisseizoen wordt naar verwachting op 17 augustus hervat in Washington. Verder dit jaar staan met Roland Garros en de US Open ook nog twee Grand Slam-toernooien op de kalender.