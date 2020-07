De organisatie van Roland Garros benadrukt dat er straks in Parijs niet dezelfde fouten zullen worden gemaakt als op de Adria Tour. Bij het door Novak Djokovic georganiseerde toernooi raakten meerdere spelers besmet met het coronavirus, onder wie de Serviër zelf.

"Misschien waren er een paar mensen daar iets te zelfverzekerd", zegt Roland Garros-directeur Guy Forget maandag in gesprek met Reuters. "Gelukkig is er niemand slecht aan toe, maar zelfs een paar besmettingen is al te veel. Dat willen wij zo veel mogelijk vermijden."

Roland Garros zou eigenlijk eind mei van start gaan, maar werd vanwege de coronacrisis verplaatst. Het Grand Slam-toernooi op gravel wordt nu van 20 september tot en met 4 oktober gehouden in Parijs.

Mede vanwege de slechte afloop van de Adria Tour - naast Djokovic raakten ook onder anderen Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki besmet met COVID-19 - lijken veel spelers niet happig om snel weer toernooien te spelen.

Op de Adria Tour werd geen rekening gehouden met social distancing. (Foto: Pro Shots)

'We moeten heel voorzichtig zijn'

Forget verwacht op Roland Garros echter geen problemen. "We willen iedereen op het hart drukken dat het voor ons verschrikkelijk zal zijn als er mensen ziek worden. Laten we met z'n allen heel voorzichtig zijn", aldus de toernooidirecteur, die benadrukt dat het wel van belang is dat er publiek bij is.

"We kijken nu allemaal voetbal op televisie. Het is hartstikke mooi dat het er is, maar je mist wel iets zonder publiek op de tribunes. We hebben nauw contact met de regering om ervoor te zorgen dat we toeschouwers kunnen ontvangen zonder dat we de strikte veiligheidsmaatregelen overtreden."

Vorige week kondigde Roland Garros al aan 50 tot 60 procent van de normale capaciteit te willen gebruiken. Groepen van maximaal vier personen mogen naast elkaar zitten in de grote stadions en tussen elke groep toeschouwers zal een stoel leeg worden gehouden.