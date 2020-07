Novak Djokovic is niet langer besmet met het coronavirus. De Serviër en zijn vrouw Jelena testten donderdag negatief, tien dagen nadat het koppel bekendmaakte het COVID-19-virus onder de leden te hebben.

De 33-jarige Djokovic maakte op 23 juni bekend dat hij en zijn vrouw besmet waren met het coronavirus. De positieve test was het gevolg van zijn eigen omstreden tennistoernooi in Belgrado en het Kroatische Zadar, waar geen enkele rekening werd gehouden met coronamaatregelen.

Het evenement in Zadar werd op de slotdag gestaakt nadat Grigor Dimitrov positief was getest op het coronavirus. Daarna werd ook bekend dat tennissers Borna Coric en Viktor Troicki, de fysieke trainer van Djokovic en de coach van Dimitrov besmet zijn.

Datzelfde gold dus voor Djokovic en zijn vrouw, die overigens geen symptomen hadden. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar besloot na zijn positieve test in thuisisolatie te gaan en is nu dus negatief getest.

Djokovic kreeg veel kritiek voor het organiseren van de Adria Tour, een reeks demonstratietoernooien die hij had bedacht als alternatief tijdens de wedstrijdloze periode. Tijdens het toernooi was er gewoon publiek welkom en hielden de spelers onderling geen enkele afstand.

Het tennisseizoen ligt deze maand nog stil vanwege de coronacrisis, maar wordt in augustus hervat. Het eerstvolgende evenement op de WTA Tour is het graveltoernooi in Palermo (3 augustus) en bij de mannen is dat het hardcourttoernooi in Washington, dat op 14 augustus begint.