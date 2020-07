Roland Garros heeft donderdag de start van de kaartverkoop aangekondigd. De organisatie van het Grand Slam-toernooi wil 50 tot 60 procent van de normale capaciteit gebruiken.

Bernard Giudicelli, voorzitter van de Franse tennisbond, vertelde op een persconferentie dat groepen van maximaal vier personen naast elkaar kunnen zitten in de grote stadions van Roland Garros. Tussen elke groep toeschouwers zal een stoel leeg worden gehouden. Bij de kleinere banen zal de helft van de stoelen leeg blijven.

Dat betekent dat er zo'n twintigduizend toeschouwers kunnen worden toegelaten in de openingsfase van het toernooi. In de laatste dagen - als er alleen in de grote stadions gespeeld wordt - zijn dat er nog maar tienduizend. De cijfers kunnen nog veranderen als de Franse regering de regels omtrent social distancing aanpast.

Het dragen van een mondkapje op het complex zal verplicht worden. In het stadion zelf is dat niet verplicht, maar wordt dat wel aangeraden.

Het graveltoernooi kondigde aan dat op 9 juli de kaartverkoop begint voor leden van de Franse tennisbond. Een week later komen overgebleven tickets beschikbaar voor het overige publiek.

Roland Garros eerste Grand Slam met publiek

Roland Garros werd vanwege de coronapandemie uitgesteld naar 21 september tot en met 11 oktober. Aanvankelijk stond het toernooi in Parijs in mei op de kalender.

Het tennisseizoen wordt in augustus hervat. De US Open (31 augustus tot 13 september) is de eerste Grand Slam na de corona-uitbraak en zal zonder publiek gespeeld worden. Wimbledon wordt dit jaar niet gehouden, omdat er alleen in de zomer op gras gespeeld kan worden.