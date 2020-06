Het omstreden demonstratietoernooi van Novak Djokovic heeft opnieuw een besmettingsgeval opgeleverd. Ook Goran Ivanisevic, de coach van de nummer één van de wereld, blijk het coronavirus te hebben opgelopen.

"Na twee negatieve tests in de laatste tien dagen blijk ik helaas ook COVID-19 te hebben. Ik voel me verder goed en vertoon geen symptomen", schrijft de 48-jarige Ivanisevic vrijdag op Instagram.

"Ik wil iedereen met wie ik in contact ben geweest laten weten dat ik positief heb getest en wil ze vragen om extra voorzichtig te zijn. Ik zit al een tijdje in zelfisolatie en hoop dat iedereen die besmet is snel beter is."

Ivanisevic is zeker niet de eerste die het coronavirus heeft opgelopen bij de zogeheten Adria Tour. Ook Djokovic zelf, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, de fysieke trainer van Djokovic en de coach van Dimitrov bleken besmet.

Toernooi leidde tot flinke rel

Djokovic kreeg flinke kritiek toen hij het demonstratietoernooi in vier Balkanlanden (Servië, Kroatië, Montenegro en Bosnië) opzette. Er mochten 'gewoon' toeschouwers bij aanwezig zijn, van regels voor social distancing was geen sprake en er werd zelfs gefeest.

De kritiek nam alleen maar toe nadat bekend werd dat het coronavirus zich op het toernooi had verspreid onder deelnemers, stafleden en fans. Vooral in Kroatië, waar het tweede speelweekend werd gehouden, is men bang voor een tweede coronagolf.

De vader van Djokovic stelde woensdag dat niet zijn zoon, maar Dimitrov schuldig is aan de vele besmettingen. Volgens Djokovic senior had de Bulgaar, die als eerste besmet bleek, geweigerd om zich te laten testen. "Hij heeft onze familie beschadigd", stelde hij zelfs.